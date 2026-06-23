Στήριξη στη νέα προσπάθεια Γκουτέρες: Πρώτη συνεδρίαση χθες του «νέου» Εθνικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενημέρωσε χθες τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με τις ειρηνευτικές προσπάθειες, δίνοντας στους νεοεισερχόμενους, Φειδία Παναγιώτου και Οδυσσέα Μιχαηλίδη, την πρώτη τους εμπειρία στο Εθνικό Συμβούλιο. Ο πρώην Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, δεν παρέστη στη συνεδρίαση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν απασχολημένος με την προετοιμασία της σημερινής συνέντευξης Τύπου, που θα δώσει ως απάντηση στις κατηγορίες που ανέφερε λεπτομερώς η Αρχή κατά της Διαφθοράς. «Ανανεωμένη κινητικότητα» Οι ηγέτες των ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΔΗΚΟ, ΑΛΜΑ και Άμεσης Δημοκρατίας, που απαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο μετά τις εκλογές, ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις, τρεις μήνες μετά την...