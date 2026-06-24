Βρετανοκύπριοι συγχαίρουν την Αννίτα Δημητρίου για την επανεκλογή της

Τα συγχαρητήριά προς την Αννίτα Δημητρίου για την επανεκλογή της στην προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων εξέφρασε με επιστολή του το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων, αναφέροντας ότι η Κύπρος χρειάζεται ηγεσίες που εμπνέουν εμπιστοσύνη, προωθούν τη δημοκρατία και συμβάλλουν στην ενότητα της κοινωνίας.

Στην επιστολή τους, τα μέλη της οργάνωσης αναφέρουν ότι το κοινοβούλιο «εκπροσωπεί το έθνος σε αυτό το πολύπαθο νησί» και ότι χρειάζεται μια «συγκεντρωμένη και δυναμική ηγέτιδα», ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής.

Οι υπογράφοντες σημειώνουν ότι οι προσπάθειες για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού και την επανένωση της χώρας προϋποθέτουν πολιτικές προσωπικότητες που μπορούν να ενώσουν την κοινωνία, να υπερβούν φαινόμενα διαφθοράς και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Παράλληλα, εκφράζουν την εκτίμησή τους για την εμπειρία που έχει αποκτήσει η κ. Δημητρίου και για τις διεθνείς επαφές που έχει αναπτύξει, λέγοντας ότι μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση της Κύπρου προς ένα «ελπιδοφόρο μέλλον».

Στην επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974 και στην προσφυγική εμπειρία πολλών Κυπρίων. Τα μέλη του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων επισημαίνουν επίσης ότι, ως άνθρωποι που έχουν βιώσει τις επιπτώσεις της κατοχής και της διαίρεσης του νησιού, παραμένουν προσηλωμένοι στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών αξιών.

Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στον λαϊκισμό, στις ακραίες ιδεολογίες και σε πολιτικές που εξυπηρετούν προσωπικές σκοπιμότητες, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής σταθερότητας και της ευρωπαϊκής πορείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τις δράσεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω επαφών με βουλευτές, ακαδημαϊκούς, διπλωμάτες, συγγραφείς και δημοσιογράφους, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από το Κυπριακό και τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η επιστολή καταλήγει με πρόσκληση για συνάντηση με την κ. Δημητρίου είτε στη Λευκωσία είτε στο Λονδίνο, προκειμένου να συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η κυπριακή διασπορά στην προώθηση των εθνικών στόχων.

Την επιστολή υπογράφουν οι Δώρος Παρτασίδης, Μαρί Νίκολσμπι, Αντώνης Σαββίδης, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, Έλισα Ξενοφώντους, Δρ Σεραφείμ Κυριακίδης, Σπύρος Νεοφύτου, Στέλλα Ντίνενις, Δρ Σάββας Χατζηφιλίππου, Νίκος Σαββίδης, Τζον Στεργίδης, Παντελής Δημοσθένους, Τάσος Πουατζής, Αντώνης Δημητρίου, Γιώργος Χατζηπαυλής, Δρ Ηλίας Ντίνενις, Λούης Λοΐζου.

Πηγή: ΚΥΠΕ