Κυπριακό: Νέες αναταράξεις μετά το ρεπορτάζ του «Π» για το σχέδιο λύσης – «Καμία λύση χωρίς τη συναίνεσή μας», λέει ο Έρχιουρμαν

Συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις το κυριακάτικο ρεπορτάζ του «Π» αναφορικά με το σχέδιο λύσης το οποίο φέρεται να συζητά η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Αυτή τη φορά, παρέμβαση μέσω ανάρτησης του στα ΜΚΔ έκανε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν.

Σε έντονο ύφος, αλλά με σαφές μήνυμα περί ψυχραιμίας, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, άφησε αιχμές για «προσπάθειες χειραγώγησης της δημόσιας συζήτησης και πρόκλησης της τουρκοκυπριακής πλευράς», όπως ισχυρίστηκε.

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Ο κ. Ερχιουρμάν αναφέρθηκε σε «μια συζήτηση που διεξάγεται εδώ και μέρες», με αφορμή άρθρο Ελληνοκύπριου δημοσιογράφου, το οποίο, όπως σημείωσε, κάποιοι αντιμετώπισαν ως απολύτως αληθές. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για το ποιος προχώρησε σε διαρροές, πόσο ακριβείς ήταν αυτές και κατά πόσο ενσωματώθηκαν σε αυτές μηνύματα που, όπως υποστήριξε, θα μπορούσαν να προκαλέσουν τους Τουρκοκύπριους ή να καθησυχάσουν τους Ελληνοκύπριους ότι «θα γίνουν αυτά που θέλουν».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υπογράμμισε ότι καμία ιδέα δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συναίνεση της τουρκοκυπριακής πλευράς και της Τουρκίας. «Δεν αμφιβάλλει κανείς, έτσι δεν είναι, ότι καμία ιδέα στην οποία δεν θα πούμε “ναι” εμείς, ως τουρκοκυπριακή πλευρά, και η εγγυήτρια χώρα Τουρκία, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά, όπως είπε, δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία που θα καταστήσει αδύνατη τη λύση, θα οδηγήσει σε ατέρμονες διαπραγματεύσεις ή θα συνεπάγεται υποχωρήσεις σε ζητήματα ισότητας, ασφάλειας και δικαιωμάτων. Επανέλαβε, επίσης, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει απόκλιση από τη μεθοδολογία και τις αρχές που η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει θέσει τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Ερχιουρμάν άφησε αιχμές και προς όσους, όπως είπε, ενδεχομένως επιδιώκουν να ωθήσουν την τουρκοκυπριακή πλευρά σε παρεκκλίσεις από τις θέσεις της. «Δεν υπάρχει χώρος ούτε για αμφιβολίες ούτε για τέτοιους ενθουσιασμούς. Όλα είναι μάταια», σημείωσε.

Απαντώντας εμμέσως στις επικρίσεις για τη στάση του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης τόνισε ότι η πλευρά του δεν πρόκειται να κάνει πολιτική μέσω διαρροών ή επικοινωνιακών χειρισμών. Όπως ανέφερε, αντί δηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης, έχει ήδη συγκαλέσει το Συμβούλιο Πολιτικών Κομμάτων, το Συντονιστικό Όργανο Νεολαίας, ενώ θα ακολουθήσουν συναντήσεις με συντεχνίες, οικονομικές οργανώσεις και ομάδες δημοσιογράφων.

«Εμείς δεν κάνουμε χειραγώγηση μέσω των μέσων ενημέρωσης και δεν πρόκειται να κάνουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ενημέρωση για το σημείο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται με «σωστές πληροφορίες».

Ο κ. Ερχιουρμάν υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει «τίποτα κρυφό», σημειώνοντας πως αρκετοί από όσους προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις γνωρίζουν την πραγματική εικόνα. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν προτίθεται να εξηγήσει τις θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς μέσα από διαδοχικές ανακοινώσεις ή τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν ο στόχος ορισμένων είναι να προκληθεί η τουρκοκυπριακή πλευρά με αβάσιμους ισχυρισμούς, ώστε να αντιδράσει με τρόπο που θα τινάξει τη διαδικασία στον αέρα και στη συνέχεια να παρουσιαστεί διεθνώς ως η πλευρά που δεν επιθυμεί λύση, τότε, όπως είπε, «δεν θα πέσουμε σε αυτά τα παιχνίδια».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε, τέλος, ότι παρακολουθεί προσεκτικά τη δημόσια συζήτηση και ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά διαθέτει, όπως είπε, «αρκετό μυαλό, εμπειρία και γνώση» για να αντιλαμβάνεται ποιος ενεργεί με καλή πρόθεση και ποιος κινείται με άλλους υπολογισμούς.

«Από όπου και όπως αρχίσαμε αυτή τη διαδικασία, από εκεί και με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε. Ούτε σε παιχνίδια θα πέσουμε ούτε θα παρασυρθούμε από προκλήσεις», κατέληξε, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει τον τουρκοκυπριακό λαό «με τους σωστούς τρόπους και στον κατάλληλο χρόνο».

«Ο λαός μας ας είναι ήσυχος», ήταν το τελικό μήνυμα του Τουφάν Ερχιουρμάν.