Το ερώτημα που επανέρχεται πλέον με ένταση στο Κυπριακό δεν είναι μόνο αν θα συγκληθεί μια νέα πενταμερής ή διευρυμένη διάσκεψη. Είναι κυρίως με ποιο περιεχόμενο θα πάει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε μια τέτοια διαδικασία, κι αν η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιχειρεί, αυτή τη φορά, να στήσει ένα πλαίσιο που θα μπορεί να διαβαστεί διαφορετικά από τις δύο πλευρές, χωρίς να καταρρεύσει από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν γύρω από τις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, η ιδέα που συζητείται δεν είναι η επιστροφή στο κλασικό, βαρύ ομοσπονδιακό μοντέλο των προηγούμενων δεκαετιών. Αντίθετα, πρόκειται για μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία οι Ελληνοκύπριοι θα μπορούν να ονομάζουν ομοσπονδία και οι Τουρκοκύπριοι συνομοσπονδία. Η πολιτική ουσία αυτής της φόρμουλας είναι προφανής: να γεφυρωθεί, έστω και με δημιουργική ασάφεια, το χάσμα ανάμεσα στη θέση της ε/κ πλευράς για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και στην επιμονή της τ/κ πλευράς για κυριαρχική ισότητα και αναγνώριση της διακριτής πολιτικής της υπόστασης....
Ποιο είναι το σχέδιο χαλαρής... λύσης που συζητά η Ολγκίν;
Δεν υπάρχουν μόνο δημόσιες αναφορές αλλά και πληροφορίες ότι τα Ηνωμένα Έθνη διά της κυρίας Ολγκίν κινούνται με στόχο την προετοιμασία νέας διευρυμένης συνάντησης «5+1» μέσα στο καλοκαίρι, στη διάρκεια της οποίας θα επιχειρηθεί η κατάθεση ενός σχεδίου λύσης για το Κυπριακό. Το ερώτημα είναι πόσο οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να μπουν σε μια τελική συζήτηση
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