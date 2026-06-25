Γιώργος Γαβριήλ: Με σατιρικό σκίτσο σχολιάζει τη διάσκεψη Αναστασιάδη

Με καλλιτεχνικό τρόπο επέλεξε να τοποθετηθεί για ακόμη μια φορά ο ζωγράφος Γιώργος Γαβριήλ με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του βιβλίου «Κράτος Μαφία» και την δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε τις προηγούμενες ημέρες ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Σε ανάρτησή του, ο γνωστός καλλιτέχνης δημοσίευσε ζωγραφιά με τον τίτλο «Δημοσιογραφική Διάσκεψη», με σαφή αχιμηρό και σατιρικό χαρακτήρα, στην οποία αποτυπώνεται η συνέντευξη Τύπου του κ. Αναστασιάδη, ενώ στο ίδιο έργο εμφανίζεται και ένας άνδρας να κάνει εμετό.