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Γιώργος Γαβριήλ: Με σατιρικό σκίτσο σχολιάζει τη διάσκεψη Αναστασιάδη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ανάρτησή του, ο γνωστός καλλιτέχνης δημοσίευσε ζωγραφιά με τον τίτλο «Δημοσιογραφική Διάσκεψη», με σαφή αχιμηρό και σατιρικό χαρακτήρα, στην οποία αποτυπώνεται η συνέντευξη Τύπου του κ. Αναστασιάδη, ενώ στο ίδιο έργο εμφανίζεται και ένας άνδρας να κάνει εμετό.

Με καλλιτεχνικό τρόπο επέλεξε να τοποθετηθεί για ακόμη μια φορά ο ζωγράφος Γιώργος Γαβριήλ με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του βιβλίου «Κράτος Μαφία» και την δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε τις προηγούμενες ημέρες ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. 

Σε ανάρτησή του, ο γνωστός καλλιτέχνης δημοσίευσε ζωγραφιά με τον τίτλο «Δημοσιογραφική Διάσκεψη», με σαφή αχιμηρό και σατιρικό χαρακτήρα, στην οποία αποτυπώνεται η συνέντευξη Τύπου του κ. Αναστασιάδη, ενώ στο ίδιο έργο εμφανίζεται και ένας άνδρας να κάνει εμετό. 

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ΠΟΛΙΤΙΚΗΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

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