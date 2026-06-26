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Παρέμβαση της Αστυνομίας για την φρούρηση του Φειδία: Αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πώς αποφασίζεται η ασφάλεια προσώπων και γιατί η δύναμη τονίζει ότι ενεργεί με υπηρεσιακά κριτήρια.

Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία σχετικά με πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και δημοσιεύματα που αφορούν τη φρούρηση του προέδρου του κόμματος Άμεση Δημοκρατία, Φειδία Παναγιώτου, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα ασφαλείας καθορίζονται αποκλειστικά βάσει αξιολόγησης κινδύνου.

Όπως αναφέρει, ο καθορισμός του αριθμού των αστυνομικών που διατίθενται για σκοπούς φρούρησης γίνεται με βάση τα εκάστοτε δεδομένα ασφάλειας και υπηρεσιακά κριτήρια.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η φρούρηση αρχηγών πολιτικών κομμάτων ή άλλων προσώπων αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγού Αστυνομίας, ο οποίος υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης για προώθηση και τελική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Αστυνομία τονίζει ακόμη ότι ο αριθμός, η σύνθεση και η επιλογή των μελών της φρουράς καθορίζονται αποκλειστικά από την ίδια, υπογραμμίζοντας πως ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

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