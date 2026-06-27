Οι Βρυξέλλες θα κρίνουν πολλά - Εν μέσω οργιώδους παρασκηνίου η Ολγκίν προωθεί την «5+1»

Ενώ η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, αναμενόταν να συναντηθεί χθες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προκειμένου να τον ενημερώσει για τις επαφές της στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Τουρκία, και να λάβει οδηγίες σχετικά με τα επόμενα βήματα για σύγκληση μιας άτυπης συνάντησης «5+1» στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου, καθοριστική για τις περαιτέρω εξελίξεις εκτιμάται ότι θα είναι η μετάβασή της στο αμέσως επόμενο διάστημα στις Βρυξέλλες, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και ενδεχομένως με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πριν επιστρέψει εκ νέου στην Κύπρο για νέο κύκλο επαφών με τους δύο ηγέτες. Σημείο εστίασης ΕΕ - Τουρκίας Στις προσπά...