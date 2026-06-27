Πρώτη αποτίμηση εκλογικού αποτελέσματος από ΚΕ του ΑΚΕΛ: «Στόχος η προοδευτική αλλαγή το 2028»

Την εκτίμηση ότι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2026 αποτελεί πολιτική και εκλογική επιτυχία για το ΑΚΕΛ εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, κατά την εισαγωγική του ομιλία στην Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, με θέμα την αποτίμηση των εκλογών και τον καθορισμό των επόμενων πολιτικών στόχων.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ πέτυχε τον στόχο που είχε θέσει, αυξάνοντας το ποσοστό του από το 22,3% των βουλευτικών εκλογών του 2021 στο 24%, με επιπλέον 9.000 ψήφους, διατηρώντας παράλληλα τις 15 κοινοβουλευτικές του έδρες.

Όπως σημείωσε, το αποτέλεσμα αποτελεί μεγάλη εκλογική επιτυχία αν αναλογιστούμε ότι το Κόμμα είχε να αντιμετωπίσει την αντίληψη που διάφοροι κύκλοι με πολλούς τρόπους έχουν διαμορφώσει σε ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας ότι «όλοι είναι οι ίδιοι». Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ΑΚΕΛ κατέγραψε τη μεγαλύτερη συσπείρωση ψηφοφόρων από όλα τα κόμματα, ενώ παρουσίασε αυξημένη απήχηση στις νεότερες ηλικίες και στους ψηφοφόρους που συμμετείχαν για πρώτη φορά σε βουλευτικές εκλογές.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ τόνισε ότι το κόμμα δεν πρόκειται να εφησυχάσει από το εκλογικό αποτέλεσμα. «Μέσα σε μια κατάσταση όπου ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δυσκολεύεται, ταλαιπωρείται και βασανίζεται εξαιτίας της ακρίβειας, του ψηλού κόστους ζωής, των ανεπαρκών εισοδημάτων, της στεγαστικής κρίσης και της ενεργειακής φτώχειας, της οικονομικής και της κοινωνικής ανασφάλειας, το Κόμμα μας καλείται να συνεχίσει τη δράση του υπέρ της κοινωνίας» τόνισε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Στεφάνου υπογράμμισε ότι ενόψει της κινητικότητας που σημειώνεται, «το Κόμμα θα συνεχίσει να στέκεται με συνέπεια και αποφασιστικότητα στη αποδεδειγμένα ορθή πολιτική και γραμμή του για τη λύση. Το ΑΚΕΛ είναι η ισχυρή δύναμη που μπορεί να σταθεί απέναντι από απόπειρες ξηλώματος του διαπραγματευτικού κεκτημένου ή σενάρια για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Κυπριακό. Κυριότερα, το ΑΚΕΛ είναι η δύναμη που έχει το εκτόπισμα, τη γνώση και τη βούληση να σπρώξει τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση της λύσης για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και της επανένωσης της χώρας και του λαού μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Σε αυτή την κατεύθυνση, και αναλόγως των εξελίξεων, θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες έγκαιρης ενημέρωσης κι ενεργοποίησης της κοινωνίας, κάτι για το οποίο έχει ήδη καταρτιστεί πλάνο από τον Τομέα Κυπριακού της Κ.Ε. του Κόμματος»

Κλείνοντας την ομιλία του, έθεσε ως στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028, υποστηρίζοντας ότι το ΑΚΕΛ φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια για πολιτική αλλαγή και νέα διακυβέρνηση του τόπου.

Ολόκληρη η ομιλία του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, στην Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής με θέμα: «Εκτίμηση των Βουλευτικών Εκλογών 2026»

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Η Ολομέλεια της ΚΕ του Κόμματος καλείται σήμερα να εκτιμήσει το αποτέλεσμα των πρόσφατων Βουλευτικών Εκλογών του Μαΐου 2026. Κι ασφαλώς, μαζί με την εκτίμηση του αποτελέσματος, θα αξιολογήσουμε πώς έχει διαμορφωθεί ο κομματικός και πολιτικός χάρτης και θα οριοθετήσουμε τα πρώτιστα καθήκοντα που εγείρονται ενώπιον του Κόμματος.

Το εκλογικό αποτέλεσμα που πετύχαμε, αποτελεί υλοποίηση του εκλογικού στόχου που είχαμε θέσει ως ΚΕ του Κόμματος, στη συνεδρία του Σώματος στις 27 Σεπτεμβρίου 2025. Και συγκεκριμένα, κατορθώσαμε να ενισχύσουμε την εκλογική δύναμη του Κόμματος σε σύγκριση με τις Βουλευτικές Εκλογές του 2021, όταν είχαμε λάβει 22,3%. Στις εκλογές του περασμένου Μαΐου το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία αύξησε την εκλογική δύναμή του κατά 1,6% και 9 χιλιάδες ψήφους, φτάνοντας στο 24% και διατηρώντας τις 15 έδρες που είχε στην προηγούμενη εκλογική περίοδο.

Το αποτέλεσμα αποτελεί μεγάλη εκλογική επιτυχία αν αναλογιστούμε ότι το Κόμμα είχε να αντιμετωπίσει την αντίληψη που διάφοροι κύκλοι με πολλούς τρόπους έχουν διαμορφώσει σε ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας ότι «όλοι είναι οι ίδιοι». Με αυτή την αντίληψη κόμματα και πολιτική απαξιώνονται στη συνείδηση μέρους της κοινωνίας κι αυτή η κατάσταση αναπόφευκτα επηρεάζει αρνητικά και το Κόμμα μας. Το ΑΚΕΛ είχε να αντιμετωπίσει επίσης, τον αριθμό ρεκόρ συμμετοχής κομμάτων και υποψηφίων. Παρά ταύτα, το Κόμμα μας κατάφερε να υλοποιήσει τον εκλογικό του στόχο, να ενισχύσει τις σχέσεις του με την κοινωνία και να βλέπει με αισιοδοξία την προοπτική του.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το ΑΚΕΛ στις πρόσφατες εκλογές είχε την υψηλότερη συσπείρωση από όλα τα κόμματα -πάνω από 80%- ενώ σε όλες τις έρευνες γνώμης από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας οι ψηφοφόροι του Κόμματος ήταν οι πιο βέβαιοι και αποφασισμένοι για την ψήφο τους. Το δεδομένο αυτό δεν είναι μόνο ποσοτικό-εκλογικό, αλλά ποιοτικό και κατ’ εξοχήν πολιτικό αφού καταδεικνύει ισχυρή πολιτική και αξιακή ταύτιση της εκλογικής μας βάσης με το Κόμμα και την πολιτική του.

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο είναι επίσης το εύρημα των ερευνών εξόδου που παρουσιάζει ρεύμα του ΑΚΕΛ στους νέους ψηφοφόρους, δηλαδή σε αυτούς που ψήφισαν για πρώτη φορά σε Βουλευτικές Εκλογές ενώ στην ηλικιακή ομάδα των νέων κάτω των 30 ετών το ΑΚΕΛ είχε μεγάλη αυξητική τάση. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ενώ είμαστε ένα Κόμμα με εκατό χρόνων ιστορία, μπορούμε με την πολιτική και τις αξίες μας να εκφράζουμε, να εμπνέουμε και να κινητοποιούμε τη νέα γενιά και να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον.

Πέρα από την εκλογική διάσταση, το αποτέλεσμα της 24ης του Μάη είναι πρωτίστως μια κομβική πολιτική νίκη για την Αριστερά και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο της Κύπρου. Επιβεβαιώσαμε ότι στην Κύπρο, η Αριστερά ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι πρωταγωνιστική δύναμη και ότι εντός της Βουλής θα υπάρχει μια ισχυρή δύναμη προάσπισης των λαϊκών συμφερόντων, της προόδου της χώρας και της ευημερίας της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, στάλθηκε διεθνώς ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας στις δυνάμεις της Αριστεράς, οι οποίες με πολύ ενθουσιασμό χαιρέτισαν την εκλογική επιτυχία του ΑΚΕΛ.

Πρέπει επίσης να προστεθεί ότι και κατά τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής που ακολούθησε, το Κόμμα βγήκε και πάλι πολιτικά ενισχυμένο, γιατί επέδειξε αξιοπιστία και συνέπεια σε θέσεις αρχών. Η επιλογή του ΑΚΕΛ να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής με τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος και να απορρίψει τα οποιαδήποτε παζάρια ή επιλογές που θα το ακύρωναν πολιτικά, όπως εδώ στην ΚΕ ομόφωνα είχαμε αποφασίσει, έστειλε ισχυρό μήνυμα αυτοπεποίθησης της Αριστεράς κι επαναβεβαίωσης του Κόμματος ως της δύναμης της αντιπολίτευσης, ως του προοδευτικού και δημοκρατικού πόλου της χώρας.

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Οι Βουλευτικές εκλογές είναι πλέον ιστορία. Πανηγυρίσαμε για το αποτέλεσμα, το οποίο ομολογουμένως σκόρπισε αισθήματα ενθουσιασμού και αυτοπεποίθησης στον κόσμο μας, αλλά εμείς δεν μένουμε κολλημένοι ούτε και εφησυχάζουμε σε αυτό.

Ζητήσαμε από τον κόσμο ένα ισχυρό ΑΚΕΛ για να μπορούμε να συνεχίσουμε δυνατά, μαχητικά και αποτελεσματικά να υπηρετούμε την Κύπρο μας και τον λαό μας. Να υπηρετούμε τους εργαζόμενους, τη νέα γενιά, τους ευάλωτους, την κοινωνία ολόκληρη. Αυτή την ισχυρή εντολή την πήραμε κι εμείς συνεχίζουμε τη δράση μας απ’ εκεί που δεν σταματήσαμε ποτέ.

Μέσα σε μια κατάσταση όπου ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δυσκολεύεται, ταλαιπωρείται και βασανίζεται εξαιτίας της ακρίβειας, του ψηλού κόστους ζωής, των ανεπαρκών εισοδημάτων, της στεγαστικής κρίσης και της ενεργειακής φτώχειας, της οικονομικής και της κοινωνικής ανασφάλειας, το Κόμμα μας καλείται να συνεχίσει τη δράση του υπέρ της κοινωνίας.

Να συνεχίσει τη δράση του ως η ισχυρή δύναμη της αντιπολίτευσης απέναντι σε κυβερνητικές και κομματικές πολιτικές, οι οποίες συσσωρεύουν τον πλούτο σε χέρια λίγων και αφήνουν ψίχουλα για τους πολλούς. Το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία θα συνεχίσει να δίνει τις μάχες του εντός και εκτός Βουλής για τους πολλούς και μη προνομιούχους απέναντι σε πολιτικές που εξυπηρετούν τους λίγους και προνομιούχους.

Το ΑΚΕΛ, θα συνεχίσει να δίνει τις μάχες του απέναντι στη θεσμική διαπλοκή και διαφθορά, η οποία επί ημερών της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ έχει απογειωθεί. Η δε Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, παρά τις διακηρύξεις περί μηδενικής ανοχής στη διαφθορά όχι μόνο δεν κινείται για να αλλάξει η κατάσταση με την παλινόρθωση του κράτους δικαίου και των θεσμών, αλλά συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Αυτό τουλάχιστον παρακολουθήσαμε με ήχο και εικόνα στην περίπτωση του Videogate, αυτό εισπράξαμε από την επιβολή αδιαφάνειας στην περίπτωση του Ταμείου της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει στιβαρά στη γραμμή της μηδενικής ανοχής και καμιάς επαφής και συνεργασίας με την ακροδεξιά. Ακόμα κι αν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη γραμμή, εμείς αποφασιστικά και συστηματικά θα συνεχίσουμε να αποδομούμε τα επικίνδυνα ιδεολογήματα της ακροδεξιάς και να ξεσκεπάζουμε τον ρόλο του ΕΛΑΜ ως εφεδρεία του συστήματος, της δεξιάς και της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Θα επιχειρήσουμε επίσης να διευρύνουμε τις συμμαχίες και το μέτωπο ενάντια στον φασισμό, με δυνάμεις και ανθρώπους πέραν από τον χώρο της Αριστεράς.

Το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία θα εντείνει τις κοινοβουλευτικές και κινηματικές πρωτοβουλίες στη βάση της κοινωνικοοικονομικής ατζέντας που αναδείξαμε προεκλογικά για τα μεγάλα θέματα της ακρίβειας, των εργασιακών και του συνταξιοδοτικού, του στεγαστικού, της φορολόγησης του πλούτου, της τραπεζικής αυθαιρεσίας κ.ά. Με εμπροσθοφυλακή τη νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ - Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία και μαζί με τους Τομείς Πολιτικής της Κ.Ε. και τις Οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος, θα δώσουμε συνέχεια στην προεκλογική καμπάνια με μετεκλογικές πρωτοβουλίες.

Εμείς, πάντοτε είμαστε ανάμεσα στον κόσμο και δεν τον θυμόμαστε μόνο όταν έχουμε εκλογές. Είναι γι’ αυτό που ήδη έχουμε καταρτήσει τον σχεδιασμό μιας νέας πορείας προς την κοινωνία, όπως κάναμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε αποφασίσει την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου να πραγματοποιήσουμε ένα πλατύ κύκλο επαφής με εξορμήσεις σε χώρους κατοικίας, επισκέψεις σε χώρους συνάθροισης, συλλόγους και χώρους εργασίας, ανοικτές συγκεντρώσεις κι εκδηλώσεις. Οι βουλευτές, οι εκλεγμένοι μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το σύνολο του μηχανισμού των Λαϊκών Οργανώσεων, επαγγελματικού και εθελοντικού και η Κοινωνική Συμμαχία θα συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία.

Ενόψει της κινητικότητας που σημειώνεται στο Κυπριακό, το Κόμμα θα συνεχίσει να στέκεται με συνέπεια και αποφασιστικότητα στη αποδεδειγμένα ορθή πολιτική και γραμμή του για τη λύση. Το ΑΚΕΛ είναι η ισχυρή δύναμη που μπορεί να σταθεί απέναντι από απόπειρες ξηλώματος του διαπραγματευτικού κεκτημένου ή σενάρια για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Κυπριακό. Κυριότερα, το ΑΚΕΛ είναι η δύναμη που έχει το εκτόπισμα, τη γνώση και τη βούληση να σπρώξει τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση της λύσης για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και της επανένωσης της χώρας και του λαού μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Σε αυτή την κατεύθυνση, και αναλόγως των εξελίξεων, θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες έγκαιρης ενημέρωσης κι ενεργοποίησης της κοινωνίας, κάτι για το οποίο έχει ήδη καταρτιστεί πλάνο από τον Τομέα Κυπριακού της Κ.Ε. του Κόμματος.

Το αποτέλεσμα των εκλογών έχει επιβεβαιώσει όχι μόνο το ΑΚΕΛ ως την ισχυρή δύναμη της αντιπολίτευσης, αλλά και τον ισχυρό πόλο για τη δημιουργία ενός πλατιού προοδευτικού μετώπου με στόχο την προοδευτική αλλαγή στον τόπο μας. Το ΑΚΕΛ και η Αριστερά είναι η ραχοκοκαλιά και ο βασικός άξονας του προοδευτικού κόσμου της χώρας και έχει ιστορική ευθύνη να κάνει όσα περνούν από το χέρι του για να σχηματιστεί η κοινωνική πλειοψηφία που θα φέρει την προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου στις Προεδρικές Εκλογές του 2028. Αυτός είναι ο στρατηγικός μας στόχος.

Οφείλουμε να εργαστούμε σκληρά, έχοντας και την Κοινωνική Συμμαχία στο πλευρό μας, για να συνενώσουμε όλες τις δυνάμεις που δεν είναι ικανοποιημένες με την κατάσταση που βιώνουμε. Να συνενώσουμε όλους και όλες εκείν που οραματίζονται κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο για την Κύπρο και την κοινωνία μας. Όλους αυτούς που δεν ανέχονται να βλέπουν την Κύπρο να ταλανίζεται από τη διαπλοκή και τη διαφθορά, από τις ανισότητες και τη φτώχεια στην οποία βρίσκεται πολύς κόσμος εκτεθειμένος.

Να ενώσουμε τις δυνάμεις όλων όσοι δεν δέχονται οι νέοι μας να είναι οι πιο αγχωμένοι της Ευρώπης και να μην μπορούν να υλοποιήσουν τα όνειρά τους να φτιάξουν οικογένεια και σπιτικό.

Να ενώσουμε τις δυνάμεις όλων όσοι ονειρεύονται μια κοινωνία ευημερούσα και μια Κύπρο ενωμένη και ελεύθερη.

Για την προοδευτική αλλαγή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τη φόρα της εκατοντάχρονης ιστορίας μας και την εμπειρία των σκληρών, ηρωικών, πατριωτικών και ταξικών αγώνων μας.

Πάμε δυνατά με το βλέμμα στο μέλλον. Τα εκατό χρόνια της λαμπρής ιστορίας μας είναι μόνο η αρχή!

Για να κάνουμε την Ιστορία μέλλον! Μέλλον ελπίδας. Για την Κύπρο και τον λαό μας.