Η Άντρη Χατζηανδρέου εξελέγη νέα αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς

Η Άντρη Χατζηανδρέου εξελέγη νέα αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς του Δήμου Λευκωσίας, μετά την ολοκλήρωση της αναπληρωματικής εκλογής που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με το Γραφείο Εφόρου Αναπληρωματικής Εκλογής Αντιδημάρχου, η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε ομαλά σε όλα τα εκλογικά κέντρα, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα.

Συνολικά ψήφισαν 4.209 εκλογείς, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής 27,72% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων.

Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων, νέα αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς αναδείχθηκε η Άντρη Χατζηανδρέου.

Υπενθυμίζεται ότι, η κ. Χατζηανδρέου διεκδίκησε τη θέση με τη στήριξη του ΑΚΕΛ, του ΑΛΜΑ, της ΕΔΕΚ, της ΔΗΠΑ, του Κινήματος Οικολόγων, Συνεργασία Πολιτών και του Πράσινου Κόμματος της Κύπρου.

Η εκλογή της Άντρης Χατζηανδρέου έρχεται να καλύψει τη θέση που κενώθηκε μετά την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου του ΔΗΣΥ στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις εκλογές του περασμένου Μάη.