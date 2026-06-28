Πόσα χρήματα λαμβάνουν οι Κύπριοι βουλευτές; Τα ποσά και τα επιδόματα που παρουσιάζει ο Φειδίας (βίντεο)

Βίντεο για τις απολαβές και τα επιδόματα των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων έκανε ο Φειδίας Παναγιώτου, υποστηρίζοντας ότι ο μηνιαίος μισθός και τα επιδόματα των βουλευτών ανέρχονται συνολικά σε περίπου 6.000 ευρώ καθαρά.

Συγκεκριμένα, ο Φειδίας Παναγιώτου, στο βίντεο, αναφέρει ότι ο βασικός μηνιαίος μισθός ενός βουλευτή ανέρχεται σε περίπου 4.700 ευρώ. Επιπλέον, όπως σημειώνει, καταβάλλεται επίδομα παραστάσεως ύψους περίπου 1700 ευρώ για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων, καθώς και δεύτερο επίδομα παραστάσεως, ύψους περίπου 500 ευρώ.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι βουλευτές λαμβάνουν επίδομα περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα για γραμματειακή υποστήριξη, με σκοπό την πρόσληψη γραμματέα, ενώ υπάρχει και τέταρτο επίδομα, ύψους περίπου 700 ευρώ, για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων.

Όπως υποστηρίζει, μετά τις προβλεπόμενες αποκοπές, οι καθαρές μηνιαίες απολαβές ανέρχονται σε περίπου 5.300 ευρώ, ενώ μαζί με το επίδομα οδοιπορικών, περίπου 700 ευρώ, το ποσό φτάνει περίπου τις 6.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας υποστηρίζει ακόμη ότι, σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου, όπως τονίζει, υπάρχει αυστηρός έλεγχος στον τρόπο αξιοποίησης των σχετικών κονδυλίων, στην Κύπρο δεν υφίσταται αντίστοιχος έλεγχος για τα επιδόματα των βουλευτών.

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι η Άμεση Δημοκρατία θα επιδιώξει να προωθήσει αλλαγές ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία ως προς τον τρόπο διάθεσης των δημόσιων πόρων από τους βουλευτές, αναγνωρίζοντας πάντως ότι η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος είναι περιορισμένη.