ΔΗΣΥ: Ασκήσεις ηρεμίας στο εσωτερικό μέτωπο

Να κλείσει το εσωτερικό μέτωπο, που άνοιξε στον ΔΗΣΥ μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», επιχειρεί η Πινδάρου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Δημητρίου και ο αντιπρόεδρος, Ευθύμιος Δίπλαρος, τοποθετούνται στον «Π» σε δύο διαφορετικούς τόνους, αλλά καταλήγουν τελικά στο συμπέρασμα ότι ο ΔΗΣΥ δεν θέλει να μετατρέψει την αποχή Αναστασιάδη από τα συλλογικά όργανα σε εσωκομματική κρίση.

Ο Δημήτρης Δημητρίου, ο οποίος είχε ανοίξει δημόσια τη συζήτηση για το κατά πόσο ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έπρεπε να διευκολύνει την παράταξη με αποχή από τα συλλογικά της όργανα, πριν εκείνος τελικά το πράξει, χαμηλώνει τους τόνους. Όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει απόηχος, ούτε θέλουμε να δώσουμε συνέχεια», προσθέτοντας πως η διαχείριση του ζητήματος αποφασίστηκε από κοινού από την ηγεσία στο εκτελεστικό γραφείο.

«Έγινε ό,τι έγινε. Κατά τη δική μου άποψη ήταν το ορθό, κατά την άποψη άλλων δεν ήταν. Προχωρούμε», σημείωσε, στέλνοντας μήνυμα ότι το κόμμα δεν επιθυμεί να «σκαλίζει» περαιτέρω την υπόθεση σε εσωκομματικό επίπεδο.

Ερωτηθείς κατά πόσο εξακολουθεί να υπάρχει επιρροή Αναστασιάδη στον Συναγερμό, ο κ. Δημητρίου απάντησε ότι «δεν υπάρχει διχασμός». Για την απόφαση του κ. Αναστασιάδη να απέχει, περιορίστηκε να πει ότι ο τέως Πρόεδρος «πήρε μιαν απόφαση, την αιτιολογεί και είναι σεβαστή η αιτιολόγηση για την αγάπη του προς την παράταξη».

Σε σχέση με τον μελλοντικό ρόλο του Νίκου Αναστασιάδη στον ΔΗΣΥ, ο κ. Δημητρίου σημείωσε ότι ο τέως Πρόεδρος «δεν έχει ενεργό ρόλο αυτή τη στιγμή», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η παρουσία του προνοείται από το καταστατικό, όπως συμβαίνει με πρώην υπουργούς και βουλευτές. Αναγνώρισε, πάντως, ότι στην περίπτωση Αναστασιάδη υπάρχει «άλλη βαρύτητα», καθώς παραμένει επίτιμος πρόεδρος του κόμματος.

Δίπλαρος για Αναστασιάδη

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, εξακολουθεί να στέκεται κοντά στον Νίκο Αναστασιάδη. Ο κ. Δίπλαρος υποστηρίζει ότι οι σχέσεις του ΔΗΣΥ με τον Νίκο Αναστασιάδη «παραμένουν όπως ήταν και προηγουμένως», χωρίς καμία αλλαγή στην επικοινωνία ή στη σχέση.

«Δεν νιώθουμε ότι είναι βαρίδι για τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο τέως Πρόεδρος συνέβαλε, όπως και χιλιάδες άλλα στελέχη και φίλοι της παράταξης, στη νίκη του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές. Κατά τον κ. Δίπλαρο, εάν και εφόσον χρειαστεί στο μέλλον η συμβολή του, «είτε του το ζητήσουμε είτε όχι, αυτό θα πράξει».

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ απέρριψε και τη συζήτηση περί «απογαλακτισμού» από τον Νίκο Αναστασιάδη. Όπως είπε, αν κάποιοι εννοούν ως «απογαλακτισμό» το να διαγράψει ο ΔΗΣΥ τη δεκαετή διακυβέρνηση Αναστασιάδη–ΔΗΣΥ ή να κρατήσει αποστάσεις από όσα θεωρεί θετικά της διακυβέρνησης, «δεν πρόκειται να το πράξουμε».

Στην Πινδάρου, πάντως, επιμένουν ότι η απόφαση Αναστασιάδη να απέχει από τα συλλογικά όργανα του κόμματος δεν αποτέλεσε αιφνιδιασμό για την ηγεσία. Πηγές από το κόμμα αναφέρουν ότι ο τέως Πρόεδρος είχε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή, τόσο την Αννίτα Δημητρίου όσο και στελέχη της ηγεσίας, ότι δεν προτίθετο να δώσει αφορμή σε όσους θα επιχειρούσαν να «πλήξουν τον ΔΗΣΥ μέσα από τις ενδεχόμενες δικές του ποινικές ευθύνες».

Πώς βλέπουν τον ανασχηματισμό

Στο θέμα του επερχόμενου ανασχηματισμού, η κοινή συνισταμένη των δύο υψηλόβαθμων στελεχών του ΔΗΣΥ είναι ότι δεν αφορά το κόμμα, αλλά και πάλι υπάρχει ένας διαφορετικός τόνος.

Ο Δημήτρης Δημητρίου είναι κατηγορηματικός ότι ο ΔΗΣΥ δεν θέλει να είναι μέρος των σχεδιασμών του Προέδρου Χριστοδουλίδη, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει συνεδριακή απόφαση που κατατάσσει τον Συναγερμό στην αντιπολίτευση. Μάλιστα, ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η πρόεδρος του κόμματος και άλλα στελέχη, έχουν στείλει μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αφήσει τον ΔΗΣΥ έξω από τους σχεδιασμούς του.

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος στάθηκε στη θεσμική διάσταση, λέγοντας ότι ο ανασχηματισμός είναι αποκλειστικό προνόμιο του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, επέμεινε ότι ο ΔΗΣΥ «δεν διακατέχεται από αντιπολιτευτική μανία», αλλά θα επικροτεί εκεί όπου συμφωνεί και θα διαφωνεί καλόπιστα, με συγκεκριμένες προτάσεις, εκεί όπου διαφωνεί.

«Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν»

Ο κ. Δίπλαρος επιχείρησε, επίσης, να βάλει τέλος στη συζήτηση περί εσωστρέφειας, λέγοντας ότι τα προβλήματα που ακολούθησαν τις προεδρικές του 2023 «ανήκουν πλέον στο παρελθόν». Όπως είπε, ο κόσμος επέλεξε στις κάλπες «σταθερότητα και υπευθυνότητα», δίνοντας στον ΔΗΣΥ ποσοστό 27%, και όλα τα υπόλοιπα είναι πλέον πίσω.