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Ερτουγρούλογλου: Το Κυπριακό έχει ήδη λυθεί με το σημερινό στάτους κβο

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Τόνισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υπαναχώρηση από την πολιτική των «δυο κρατών» που βασίζεται στην "κυριαρχική ισότητα"

Το Κυπριακό «έχει λυθεί» και η υφιστάμενη κατάσταση αποτελεί μια «de facto» λύση, υποστήριξε ο «υπουργός εξωτερικών» του ψευδοκράτους, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. Σε δηλώσεις του, ισχυρίστηκε ότι όσο η ελληνοκυπριακή πλευρά αναγνωρίζεται ως Κυπριακή Δημοκρατία, η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από το σημερινό στάτους κβο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «υπουργείου εξωτερικών» που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα πλαίσια μιας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του «υπουργείου», ο κ. Ερτουγρούλογλου επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της τουρκικής πλευράς, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο επίτευξης αποτελέσματος μέσω διαπραγματεύσεων και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα συνεταιρισμού με τους Ελληνοκύπριους. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υπαναχώρηση από την πολιτική των «δυο κρατών» που βασίζεται στην "κυριαρχική ισότητα", προσθέτοντας: «Θα προστατεύσουμε το κράτος μας και θα πορευτούμε μαζί με τη μητέρα πατρίδα».

Οι αναφορές αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε ο «υπουργός» με αντιπροσωπεία που συμμετέχει σε «Φόρουμ Μεσογειακής Ειρήνης και Διπλωματίας», το οποίο φιλοξενείται από το «πανεπιστήμιο» Μπαχτσέσεχιρ στα κατεχόμενα. Στην εν λόγω αντιπροσωπεία συμμετέχουν πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και παράγοντες από διάφορες περιοχές, όπως το Ιράκ, το Αζερμπαϊτζάν, τη Συρία, το Κοσσυφοπέδιο και τη Βουλγαρία. Ενημερώνοντας τους ξένους συνέδρους για το Κυπριακό, ο κ. Ερτουγρούλογλου χαρακτήρισε το ζήτημα ως «υπόθεση του τουρκικού έθνους», υπογραμμίζοντας ότι η δύναμη των Τουρκοκυπρίων εξαρτάται άμεσα από τη δύναμη της Τουρκίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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