Ολγκίν: Ο ΓΓ των ΗΕ εξετάζει τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό - «Ένας ανανεωμένος διάλογος θα μπορούσε να κινητοποιήσει τις δύο πλευρές»

Μήνυμα αισιοδοξίας, αλλά και σαφή προειδοποίηση ότι το σημερινό στάτους κβο δεν μπορεί πλέον να θεωρείται εγγύηση σταθερότητας και ασφάλειας, στέλνει η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σε γραπτό της μήνυμα, μετά την επίσκεψή της στην Κύπρο από τις 7 έως τις 14 Ιουνίου, η κ. Ολγκίν αναφέρει ότι είχε δύο συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, με τους οποίους συζήτησε τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.

Όπως σημειώνει, στόχος των προσπαθειών δεν είναι μόνο η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά η διασφάλιση ότι μια νέα διαδικασία θα μπορέσει να οδηγηθεί σε επιτυχή κατάληξη. Η ίδια προσθέτει ότι κατά την παραμονή της στην Κύπρο είχε ουσιαστικές επαφές και με ελληνοκυπριακά πολιτικά κόμματα , μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026.

Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ αναφέρει επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος, όπως υπογραμμίζει, παραμένει πλήρως δεσμευμένος στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας αμοιβαία επωφελούς λύσης για όλους τους Κύπριους.

Σύμφωνα με την κ. Ολγκίν, ο Γενικός Γραμματέας αξιολογεί ποια θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα στάδια της διαδικασίας, με τρόπο που να πείσει τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα βήματα προς μια τελική λύση. Εκφράζει, παράλληλα, την ελπίδα ότι η αισιοδοξία μπορεί να ωθήσει και τις δύο πλευρές προς το μέλλον της Κύπρου.

Η κ. Ολγκίν αναγνωρίζει ότι επί δεκαετίες η οικοδόμηση εμπιστοσύνης υπήρξε δύσκολη, σημειώνοντας ότι το βάρος της ιστορίας είναι μεγάλο και πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοφία, ενσυναίσθηση και γενναιοδωρία. Επισημαίνει, ακόμη, ότι ρόλο έχει διαδραματίσει και η παραπληροφόρηση.

Αναφερόμενη στα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες, η κ. Ολγκίν σημειώνει ότι παρατήρησε «πολλές υποθέσεις και δημιουργικότητα», προϊόν φημών και λανθασμένων αντιλήψεων και στις δύο πλευρές του νησιού. Ξεκαθαρίζει, μάλιστα, ότι «δεν υπάρχει ούτε μία γραπτή λέξη» που να προέρχεται από την ίδια, τονίζοντας ότι έχει επικεντρώσει την εργασία της στην ακρόαση των δύο πλευρών και πολλών άλλων εμπλεκομένων και από τις δύο κοινότητες.

Η ίδια αναφέρει ότι αντιλαμβάνεται πως οι προσδοκίες είναι μεγάλες, αλλά και ότι υπάρχει φόβος μπροστά στο άνοιγμα μιας πόρτας προς ένα νέο μέλλον. Προσθέτει πως, μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, εμφανίζονται ισχυρές δυνάμεις που φαίνεται να επιθυμούν τη διατήρηση του στάτους κβο.

Μετά την επίσκεψή της στην Κύπρο, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν ταξίδεψε στην Άγκυρα και την Αθήνα, όπου είχε συναντήσεις με τους υπουργούς Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ελλάδας, Χακάν Φιντάν και Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει, οι συνομιλίες ήταν ειλικρινείς, σαφείς και επικεντρωμένες στους τομείς στους οποίους πρέπει να υπάρξει δουλειά, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για συγκεκριμένες ενέργειες που θα επιτρέψουν την πρόοδο στο Κυπριακό.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίζει ότι σημαντικό ρόλο έχουν να διαδραματίσουν και άλλοι παράγοντες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα στηρίξει ενεργά, με αποφασιστικότητα και όραμα, την προσπάθεια λύσης του Κυπριακού.

Η κ. Ολγκίν αναφέρεται και στις συναντήσεις που προώθησε σε Αμμάν, Βρυξέλλες, Wilton Park και Πάφο, με τη συμμετοχή της Επιτροπής Νεολαίας, των συμπροέδρων των 13 τεχνικών επιτροπών, ακαδημαϊκών και πολιτικών. Όπως σημειώνει, αυτές οι επαφές την έπεισαν ότι ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ Κυπρίων και από τις δύο πλευρές είναι εφικτός.

Από την αρχή της αποστολής της, προσθέτει, αφιέρωσε χρόνο για να ακούσει ακαδημαϊκούς, πολιτικούς, εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. Όλοι, όπως αναφέρει, μοιράστηκαν μαζί της τις απόψεις, τους φόβους, τις προοπτικές και την αντίληψή τους για εφικτές λύσεις. Μέσα από αυτό το ευρύ φάσμα ιδεών, εκτιμά ότι οι Κύπριοι μπορούν να οικοδομήσουν μια τελική και βιώσιμη λύση.

Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ δηλώνει δεσμευμένη να συνεχίσει τη διερεύνηση εισηγήσεων και επιλογών, ώστε τα Ηνωμένα Έθνη να μπορέσουν να στηρίξουν τους δύο ηγέτες στην προσπάθειά τους για μια διευθέτηση που θα λαμβάνει υπόψη τα θεμελιώδη συμφέροντα όλων των Κυπρίων. Τονίζει, ωστόσο, ότι η διαρκής και ειλικρινής πολιτική βούληση των δύο ηγετών, με τη στήριξη των κοινοτήτων τους, παραμένει απαραίτητη για ένα επιτυχές αποτέλεσμα.

Η κ. Ολγκίν αναγνωρίζει τις προηγούμενες προσπάθειες και τις δύσκολες διαπραγματεύσεις που έγιναν στο παρελθόν, σημειώνοντας ότι αρκετοί Γενικοί Γραμματείς των Ηνωμένων Εθνών επιχείρησαν να φέρουν τις πλευρές κοντά στην αναζήτηση λύσης. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, τα τελευταία δέκα χρόνια οι πραγματικότητες επί του εδάφους έχουν αλλάξει βαθιά.

Η ίδια εκφράζει την πεποίθηση ότι ένας ανανεωμένος διάλογος θα μπορούσε να κινητοποιήσει τις δύο πλευρές ώστε να συμφωνήσουν σε μια πορεία που θα τους επιτρέψει να ευημερήσουν με ασφάλεια και ευκαιρίες. Επαναλαμβάνει, μάλιστα, την πρόσκλησή της προς όλους να κοιτάξουν προς το μέλλον.

Σύμφωνα με την κ. Ολγκίν, οι Κύπριοι μπορούν να συνεργαστούν και να μοιραστούν ένα κοινό όραμα για τις νέες γενιές. Η Κύπρος, όπως αναφέρει, έχει τη δυνατότητα να καταστεί κεντρικός περιφερειακός παράγοντας, ενώνοντας τις δυνάμεις της γύρω από κοινά συμφέροντα και σεβόμενη τα εσωτερικά της χαρακτηριστικά και τη διαφορετικότητά της.

Η Κύπρος μπορεί, σημειώνει, να γίνει ένας τόπος όπου θα χτίζονται γέφυρες προς όλες τις κατευθύνσεις και θα προωθείται η συνύπαρξη σε μια σύνθετη περιοχή όπως η Ανατολική Μεσόγειος. Με αυτόν τον τρόπο, προσθέτει, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την περιοχή, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στην περιοχή οδηγούν σε αυξημένη ένταση και αντιπαράθεση μεταξύ κρατών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τονίζει, μια απόφαση που θα ευνοεί όλους τους Κύπριους και θα τερματίζει χρόνια αβεβαιότητας καθίσταται ακόμη πιο επείγουσα.

«Το στάτους κβο δεν αποτελεί πλέον εγγύηση σταθερότητας και ασφάλειας στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο και ταραγμένο κόσμο», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και κρίσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου το επιβεβαιώνουν.

Καταλήγοντας, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν διαβεβαιώνει ότι τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα συνεχίσει, χωρίς να φείδεται προσπαθειών, να εργάζεται μαζί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη στήριξη των Κυπρίων στην επίτευξη κατανόησης και μιας τελικής συμφωνίας που θα φέρει ασφάλεια και ευημερία σε ολόκληρο το νησί.

Επαναλαμβάνει την πρόσκλησή της προς τους Κύπριους να σχεδιάσουν ένα κοινό, ευημερούν και ασφαλές μέλλον, το οποίο θα σέβεται τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους. Εκφράζει, τέλος, την ελπίδα ότι αυτή τη φορά οι Κύπριοι θα αξιοποιήσουν την ιστορική ευκαιρία για διαπραγμάτευση μιας βιώσιμης λύσης.

«Κατανοώ τη δυσκολία να πιστέψει κανείς σε μια διαφορετική Κύπρο. Αλλά μην τα παρατάτε. Μην παραμένετε φυλακισμένοι σε ένα δύσκολο παρελθόν», είναι το μήνυμα με το οποίο κλείνει την παρέμβασή της.