Κυπριακό: «Σημαντική» βλέπει η Λευκωσία την κοινή δήλωση ΕΕ–Φιντάν

"Σημαντική" χαρακτηρίζει η Λευκωσία την κοινή δήλωση αξιωματούχων της ΕΕ και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στην οποία εκφράζεται «στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ» σχετικά με το Κυπριακό.

Πηγές στη Λευκωσία χαρακτήρισαν ως "σημαντικές" τις αναφορές στην κοινή δήλωση για στήριξη των προσπαθειών του ΓΓ των ΗΕ στο Κυπριακό καθώς και στη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας.

Σημείωσαν, ακόμη, την κοινώς αποδεκτή αναφορά στην στήριξη των προσπαθειών του ΓΓ των ΗΕ καθώς και το ότι αυτή έγινε σε μια κρίσιμη συγκυρία για το Κυπριακό, όπως επεσήμαναν, με τον ΓΓ των ΗΕ και την Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να καταβάλλουν προσπάθειες για σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης, με στόχο την ανακοίνωση της έναρξης συνομιλιών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρθηκαν και στην πτυχή που αφορά στα ευρωτουρκικά καθώς στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ και πρέπει να έχει και έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά στο Κυπριακό. Η ΕΕ, σημείωσαν, διαθέτει όλα τα εργαλεία στο πλαίσιο των σχέσεων της με την Τουρκία τα οποία δύνανται να αξιοποιηθούν ως κίνητρα προς την Άγκυρα για επίλυση του Κυπριακού. Υπενθύμισαν τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου 2024 τα οποία διασυνδέουν τα ευρωτουρκικά με τις εξελίξεις στο Κυπριακό και όπου καταγράφεται ότι η όποια πρόοδος των ευρωτουρκικών σχέσεων πρέπει να είναι σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια Κάγια Κάλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος, ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία εκφράζεται «υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό ζήτημα», μεταξύ άλλων. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά το πέρας της επίσκεψης των τριών Ευρωπαίων αξιωματούχων στην Άγκυρα.

ΚΥΠΕ