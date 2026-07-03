Σύγκρουση απόψεων στα κατεχόμενα για το Κυπριακό: Αρικλί κατά νέων συνομιλιών, KTÖS υπέρ ομοσπονδιακής λύσης

Ακόμα κι αν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, δεν θα οδηγήσουν πουθενά λόγω της αδιάλλακτης στάσης των Ελληνοκυπρίων, υποστήριξε ο Ερχάν Αρικλί, Πρόεδρος του κόμματος Αναγέννησης των εποίκων και «υπουργός μεταφορών».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε δηλώσεις του σε οικονομικούς συντάκτες ο κ. Αρικλί είπε ότι χάρη στην υποστήριξη της «μητέρας πατρίδας» Τουρκίας, έχουν αναληφθεί πολλά σημαντικά έργα στα χώρα και έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στην οικονομική ανάπτυξη.

Για το Κυπριακό είπε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν δώσει ελπίδα σε ορισμένους κύκλους, αλλά το να περιμένουν από τους Ελληνοκύπριους να ιδρύσουν μια εταιρική σχέση με τους Τουρκοκύπριους ισοδυναμεί «με το να περιμένουμε δάκρυα από τα μάτια ενός νεκρού (ΣΣ: τουρκική έκφραση που σημαίνει να περιμένουμε το αδύνατο)».

Η τ/κ πλευρά αγωνίζεται εδώ και χρόνια για να δημιουργήσει μια εταιρική σχέση, είπε και πρόσθεσε ότι "τα θετικά βήματα" που έγιναν στο δημοψήφισμα του 2004 και το Κραν Μοντάνα το 2017 έγιναν από την Τουρκία και την «τδβκ». Ωστόσο, υποστήριξε, τόσο το 2004 όσο και το 2017, οι Ελληνοκύπριοι είπαν όχι στη συνεργασία μαζί τους. «Τι έχει αλλάξει τώρα που φαίνονται τόσο πρόθυμοι για μια πιθανή νέα διαδικασία;», διερωτήθηκε.

Η ειρήνη στην Κύπρο μπορεί να οικοδομηθεί όχι περιμένοντας, αλλά ζώντας και παράγοντας μαζί, ανέφερε από την πλευρά του ο ΓΓ της συντεχνίας των Τ/κ δασκάλων, Μπουράκ Μαβίς, λέγοντας ότι η προτεινόμενη προσέγγιση λύσης στην Κύπρο αποτελεί μια ευκαιρία που αξίζει να εξεταστεί. «Αξίζουμε κάτι καλύτερο από το υφιστάμενο στάτους κβο».

Στην γραπτή του δήλωση ο Μαβίς πρόσθεσε ότι τα οφέλη από μια λύση θα πρέπει πρώτα να τα βιώσουν οι κοινότητες και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης βήμα προς βήμα θα μπορούσε να είναι ένα από τα ισχυρά θεμέλια της διαρκούς ειρήνης.

Η KTÖS συνεχίζει να υποστηρίζει τον στόχο μιας δικοινοτικής, διζωνικής, ομοσπονδιακής λύσης βασισμένης στην πολιτική ισότητα, ανέφερε, προσθέτοντας ότι το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, η αύξηση των επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων, η ενίσχυση των κοινών θεσμών και η διασφάλιση ότι οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι θα επωφελούνται ισότιμα από τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βήματα που θα υποστηρίξουν τη λύση.

Το υφιστάμενο στάτους, συνέχισε, δεν προσφέρει ένα ασφαλές μέλλον και ελπίδα για τα παιδιά ότι κάθε πρόταση που θα αυξήσει την εμπιστοσύνη, θα βελτιώσει τη συνεργασία και θα καταστήσει τη λύση ορατή στην πραγματική ζωή θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά.

ΚΥΠΕ