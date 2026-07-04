Η Λευκωσία απευθύνει «θερμές ευχές» στις ΗΠΑ για την Ημέρα Ανεξαρτησίας

Η Λευκωσία απηύθυνε το Σάββατο «θερμές ευχές» στον λαό των ΗΠΑ για την 4η Ιουλίου, την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Σε ανάρτηση στο X, το Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει «θερμές ευχές» στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στον λαό των ΗΠΑ με την ευκαιρία της 4ης Ιουλίου και της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Με την ευκαιρία της ιστορικής επετείου Freedom250, (250 χρόνια αμερικανικής ελευθερίας και ανεξαρτησίας), αναφέρει, «γιορτάζουμε τη στρατηγική μας εταιρική σχέση και τις κοινές δημοκρατικές μας αξίες».

Πηγή: ΚΥΠΕ