Κυπριακό: Καμία απόφαση ακόμη για τη διευρυμένη - Τι είπε ο Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο ΕΕ-Ερντογάν

Αν θα είναι θετικά τα αποτελέσματα των συναντήσεων στην Άγκυρα σε σχέση με το Κυπριακό θα το δούμε στην πράξη, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην εκδήλωση του Invest Cyprus, στη Λευκωσία, και κληθείς να αναφερθεί στην επικοινωνία που είχε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με το χθεσινό δείπνο τους με τον Τούρκο Πρόεδρο, και κατά πόσο ήταν θετικά τα μηνύματα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «αν θα είναι θετικά τα αποτελέσματα των συναντήσεων, θα το δούμε πολύ σύντομα στην πράξη. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί και οι δύο με δική τους πρωτοβουλία, πρωί-πρωί επικοινώνησαν μαζί μου για να με ενημερώσουν για τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του δείπνου.

Να αναφέρω πρωτίστως, είναι σημαντικό ότι, μεταφέρθηκαν αυτά ακριβώς που είχαμε συμφωνήσει, δηλαδή οι κοινές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το πώς μπορούμε να δούμε θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά και για να δούμε θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά προϋποθέτει η Τουρκία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και μια από αυτές, μια βασική προϋπόθεση είναι να δούμε ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ενημέρωσε και για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και η Πρόεδρος της Επιτροπής σε σχέση με την κατάσταση πραγμάτων με τα ευρωτουρκικά και θα δούμε τις εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα.

Έλαβα και κάποια μηνύματα από την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό σε σχέση με το χρονικό πλαίσιο το οποίο θα επισκεφθεί την Κύπρο και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, και εργαζόμαστε ώστε σύντομα να έχουμε θετικές ανακοινώσεις».

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που επικαλούνται διπλωματικές πηγές στην Ελλάδα σε σχέση με μη διεξαγωγή της διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι πολύ νωρίς και το πότε θα πραγματοποιηθεί εξαρτάται από τα αποτελέσματα γιατί μια διευρυμένη διάσκεψη να γίνει για να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Επικεντρωνόμαστε αυτή τη στιγμή στο να δημιουργηθούν τα θετικά αποτελέσματα και αναλόγως των εξελίξεων θα καθοριστεί και ημερομηνία».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι στους κουρεμένους καταθέτες ανακοινώθηκε σήμερα ότι δεν θα υπάρξει νέο πλάνο για το 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «να θυμίσω ότι παρά τις πολλές υποσχέσεις που δόθηκαν, η Κυβέρνησή μας ήταν η μόνη που στην πράξη αυτό που υποσχέθηκε προεκλογικά το έπραξε μετεκλογικά. Το τι έχει λεχθεί είναι ότι ένας αριθμός κουρεμένων καταθετών ή από τα αξιόγραφα δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα όταν είχε πρωτοανοίξει. Αυτή τη στιγμή θα ανοίξει η πλατφόρμα για να υποβάλουν αιτήσεις όλοι αυτοί που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αιτήσεις, θα εξεταστεί και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα προχωρήσουμε και στην καταβολή -έχει προϋπολογιστεί συγκεκριμένο ποσό μέσα στον προϋπολογισμό για το 2026 και νέο σχέδιο για το 2027.

Είναι κάτι είπαμε προεκλογικά. Είναι κάτι που ξεκινήσαμε να το κάνουμε μετεκλογικά και θα συνεχίσουμε».