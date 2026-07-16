Αβέρωφ Νεοφύτου: «Η επίσκεψη Γκουτέρες δεν είναι συμβολική – Στηρίζουμε τον Πρόεδρο σε αυτήν την ιστορική προσπάθεια»

Για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα των διεθνών προσπαθειών για το Κυπριακό, κάνει λόγο ο πρώην Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, χαιρετίζοντας την επίσημη ανακοίνωση του ΟΗΕ για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Νεοφύτου αναφέρει ότι η κάθοδος του Γενικού Γραμματέα «δεν αποτελεί μια απλή συμβολική κίνηση», αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση στο ανώτατο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την προώθηση της διαδικασίας για το Κυπριακό.

Παράλληλα, υπενθυμίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι και αυτές κινούνται στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, στοιχείο που, όπως υποστηρίζει, καταδεικνύει το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για τις εξελίξεις.

Ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ εκφράζει, τέλος, τη στήριξή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, δηλώνοντας πως στέκεται στο πλευρό του «σε αυτή την ιστορική προσπάθεια» για την επανεκκίνηση των συνομιλιών και την επίτευξη προόδου στο Κυπριακό.