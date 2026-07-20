Χριστοδουλίδης: Στην τριμερή το αίτημα για ανασκαφές στις «στρατιωτικές περιοχές» στα κατεχόμενα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιήσει με τον ΓΓ του ΟΗΕ και τον Τ/κ ηγέτη θα θέσει το θέμα να επιτραπούν οι ανασκαφές στις ούτω καλούμενες στρατιωτικές περιοχές του κατοχικού στρατού για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει ανταπόκριση.

Σε ομιλία του στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους Αγνοούμενους, στο Πανόραμα Αγνοουμένων, στον Κόρνο, έδωσε επίσης τη διαβεβαίωση ότι θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για εξακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων, ενώ ανέφερε ότι έχει καταρτιστεί Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στα Υπουργεία Άμυνας της Κύπρου και της Ελλάδας για να βοηθήσει να εντατικοποιηθεί αυτή η προσπάθεια.

Συνέχισε λέγοντας ότι "αυτή την περίοδο, γιατί οι ενέργειες μας σε όλα τα επίπεδα είναι εντατικές, στόχος μας είναι να εντατικοποιηθούν οι ανασκαφές, αυτή τη στιγμή γίνονται ανασκαφές στην Αγιά, την Άσσια, τον Γερόλακκο, τη Λάπηθο, το Έξω Μετόχι, τα Λειβάδια, ενώ στον κατάλογο για ανασκαφή βρίσκονται άλλα 120 σημεία μερικά εκ των οποίων σε δήθεν στρατιωτικές περιοχές που αναφέρονται έτσι από τον κατοχικό στρατό".

"Και σε όλες τις συναντήσεις μου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη γραπτώς έχω υποβάλει αιτήματα, αν θέλουν πραγματικά ΜΟΕ το πιο απλό, το πιο εύκολο ΜΟΕ είναι να επιτρέψουν να γίνουν ανασκαφές σε όλες αυτές τις περιοχές, για τις οποίες έχουν πληροφορίες. Και ευελπιστώ, είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί και στην κοινή συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ, να υπάρχει ανταπόκριση" τόνισε.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος είπε ότι "ό,τι και αν πούμε, τα λόγια είναι πάρα πολύ φτωχά για να αποδώσουν τα αισθήματα που μάς κατακλύζουν όλους κάθε φορά που αγγίζουμε το ανθρωπιστικό δράμα των αγνοουμένων μας, αυτή την ανοικτή πληγή της κυπριακής τραγωδίας, που αιμορραγεί για περισσότερο από μισό αιώνα".

Πρόσθεσε ότι "οι σύζυγοι, τα παιδιά, τα αδέλφια των αγνοουμένων μας, και κυρίως οι απαρηγόρητοι γονείς, είναι τα θύματα αυτού του εγκλήματος, που γίνεται πιο βασανιστικό, χρόνο με τον χρόνο, μέρα με τη μέρα, ειδικά για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, που αγωνιούν καθημερινά να ακούσουν ένα μαντάτο τους αγαπημένους τους προτού φύγουν από τη ζωή".

Απευθυνόμενος στους συγγενείς, είπε ότι "πρωτίστως σε όλους εσάς, σεβαστοί συγγενείς των αγνοουμένων μας, απευθύνομαι με ιδιαίτερη συγκίνηση καταθέτοντας την εκτίμηση της πολιτείας, μαζί με τη διαβεβαίωση ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα τερματιστεί, η συνείδησή μας ποτέ δεν θα ησυχάσει εάν δεν διακριβώσουμε την τύχη και του τελευταίου αγνοούμενου μας".

"Ερχόμενος σε αυτή τη σεμνή τελετή, συναντήθηκα με μια κυρία που κρατούσε μια φωτογραφία. Τη ρώτησα ποιος ήταν στη φωτογραφία και μου ανέφερε ότι είναι ο αδελφός της και ότι ο αδελφός της ανευρέθηκε. Πήραν τα λείψανα και προχώρησαν σε ταφή. Όμως, είπε, είναι εδώ και θα συνεχίσει να είναι μέχρι τη διακρίβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοούμενου. Και τα λόγια αυτής της κυρίας συνοψίζουν ποια είναι η ευθύνη μας και ο στόχος μας σε σχέση με αυτό το καθαρά ανθρωπιστικό θέμα" υπέδειξε ο Πρόεδρος.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω, συνέχισε," ότι η διακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων ήταν, είναι και θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η πατρίδα έχει το ηθικό χρέος να λύσει αυτό τον δεσμό που ανέτρεψε τις ζωές εκατοντάδων οικογενειών και θρυμμάτισε τα όνειρα χιλιάδων ανθρώπων, που ποτέ δεν θα μπορέσουν να συμφιλιωθούν με την απώλεια".

Δυστυχώς, είπε, 52 χρόνια μετά, η Τουρκία αρνείται την πρόσβαση στα αρχεία του στρατού κατοχής που θα οδηγούσε αναμφίβολα στη διακρίβωση της τύχης όλων των ηρώων μας και πρόσθεσε ότι μέχρι τώρα, από τους 1619 Ελληνοκύπριους αγνοουμένους έχουν ταυτοποιηθεί μόνο οι 764, δηλαδή το 51%, και απομένει η διακρίβωση της τύχης των υπολοίπων 746.

Πρόσθεσε ότι "από τους 81 συνολικά αδελφούς μας Ελλαδίτες αγνοουμένους, που βρέθηκαν εδώ για να υπερασπιστούν την Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν ταυτοποιηθεί από την ΔΕΑ μόνο 19. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εξ Ελλάδος αγνοούμενοι αδελφοί μας είναι άντρες που υπηρετούσαν στην τιμημένη ΕΛΔΥΚ".

Με κάθε ευκαιρία, συνέχισε ο Πρόεδρος, "και αν δεν υπάρχει ευκαιρία δημιουργούμε ευκαιρία, εγείρουμε το θέμα των αγνοουμένων και έχουμε ακόμη αυτή τη στιγμή μια άλλη ευκαιρία για να απαιτήσουμε ακόμη περισσότερο, και αναφέρομαι στην ΕΕ και στην πρόσφατη απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να διορίσει τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής ως εκπρόσωπο της για το Κυπριακό και καλώ τις οργανώσεις συγγενών αγνοουμένων να επιδιώξουν συνάντηση με τον κ. Φίτο, έτσι ώστε και η ΕΕ, ειδικότερα η ΕΕ, μια ένωση αρχών και αξιών, να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο".

Εκανε ειδική αναφορά στους αγνοούμενους της Άσσιας, λέγοντας ότι " δεν αφορά μόνο τους αγνοούμενους της Άσσιας, αλλά σε μεγάλο βαθμό αφορά αυτούς. Δεν μπορούμε να ακούμε ότι το κόστος για να κάνουν τις σχετικές έρευνες στη Μια Μηλιά, ότι το έργο που έγινε με λεφτά της ΕΕ, ότι είναι τόσο ψηλό που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτές είναι απαράδεκτες απαντήσεις από τουρκικής πλευράς, από τουρκοκυπριακής πλευράς και μαζί με την ΕΕ, η οποία χρηματοδότησε το συγκεκριμένο έργο, οφείλουμε να προχωρήσουν αμέσως εκσκαφές στη συγκεκριμένη περιοχή".

Συνεχάρη την Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων, καθώς και την Πανελλήνια Επιτροπή Γονέων και Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κυπριακής Τραγωδίας, για την καθημερινή τους δράση, για όλα αυτά που κάνουν και για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Είπε ότι "το αυριανό ξημέρωμα είναι δύσκολο για όλους. Ο ήχος των σειρήνων είναι για όλους μια μαχαιριά, πόσω μάλλον για εσάς. Αναγνωρίζω πως ό,τι και αν κάνει η πολιτεία, κανένας δεν μπορεί να αναπληρώσει την απώλεια σας, να νιώσει τον δικό σας πόνο στον βαθμό που νιώθετε εσείς. Διαχρονικά η πολιτεία προσπαθεί να σας στηρίξει".

Ως Πολιτεία, είπε, από το 1974 "αργήσαμε να ανταποκριθούμε σε πολλά των αιτημάτων σας, θέλω απόψε να σας ζητήσω συγγνώμη για τις παραλείψεις της πολιτείας από το 1974. Προσπαθούμε πάντα να ανταποκριθούμε στα όποια αιτήματα έχουμε όπως πρόσφατα για τις μητέρες των αγνοουμένων μας που η πολιτεία δεν ήταν δίπλα τους οικονομικά να τους στηρίξει και κάποια άλλα θέματα".

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι είναι σε επαφή με τα παιδιά των αγνοουμένων που έχουν θέσει κάποια "πολύ απλά και δικαιολογημένα αιτήματα στα οποία ως Κυβέρνηση φυσικά και θα ανταποκριθούμε, έστω και αργοπορημένα ως πολιτεία θα ανταποκριθούμε σε όλα αυτά, γιατί είναι το ελάχιστο που έπρεπε να γίνει από το 1974 και δυστυχώς δεν έγινε".

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η απόφαση που έλαβαν πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε, μετά από πρόταση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για την τροποποίηση του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Αιχμαλώτους και Παθόντες Πολέμου του 1974, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στήριξης προς ανθρώπους που έχουν προσφέρει και θυσιαστεί για την πατρίδα μας.

Την ίδια στιγμή, ανέφερε ότι υπάρχει μια άλλη απόφαση την οποία λάβαμε πολύ πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μια πρωτοβουλία του Επιτρόπου Προεδρίας που ασχολείται καθημερινά με το θέμα των αγνοουμένων και αφορά την παραχώρηση κτηρίου για τη μόνιμη εγκατάσταση του Ανθρωπολογικού Εργαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι είναι ένα ουσιαστικό και αποφασιστικό βήμα που έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό.

"Αν πραγματικά θέλουμε να δείξουμε στην πράξη ότι εντατικοποιούμε τις ενέργειες μας ως πολιτεία, πρέπει πρώτα εμείς να δείξουμε μέσα από τις ενέργειες μας και όχι μέσα από λόγια και ωραίες δηλώσεις ότι είναι για μας προτεραιότητα να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες μας που αφορούν τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων μας", τόνισε.

Είπε ακόμη ότι καταργούνται τα οικονομικά κριτήρια, όπως τα εισοδήματα και οι καταθέσεις, για τις χήρες πεσόντων και τις συζύγους εξαφανισθέντων, και τους γονείς πεσόντων και αγνοουμένων, όσον αφορά στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας.

Ανέφερε ότι η δημιουργία του Εργαστηρίου σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ενισχύει έμπρακτα τις υποδομές μας και αντανακλά στην πράξη την πολιτική μας βούληση να στηρίξουμε αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια.

"Την ίδια στιγμή ανταποκρινόμαστε και σε εάν πάγιο αίτημα, γιατί όταν καλούμε τους συγγενείς να ανταποκριθούν και να παραλάβουν λείψανα πρέπει να είμαστε σε ένα χώρο που να συμβαδίζει και με τα θρησκευτικά ήθη και έθιμα της Ορθοδοξίας" ανέφερε ο Πρόεδρος.

Καλωσόρισε όλους τους αδελφούς από την Ελλάδα μέλη των οικογενειών αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας λέγοντας ότι η θυσία τους για την προάσπιση της πατρίδας μας, της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας αποτελεί για όλους εμάς την ύψιστη προσφορά, για την οποία θα τους ευγνωμονούμε για πάντα.

Απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Οργάνωσης Συγγενών Αγνοουμένων Ελλάδας, είπε " θέλω να αξιοποιήσω την ευκαιρία, το 2019 όταν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών μου έθεσες το θέμα ενός μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στα Υπουργεία Άμυνας της Κύπρου και της Ελλάδας που δεν προχωρούσε για να βοηθήσει να εντατικοποιηθεί αυτή η προσπάθεια. Θέλω σήμερα να ενημερώσω ότι μετά από πολλές προσπάθειες, έχει καταρτιστεί αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας, προχωρούν οι δύο Υπουργοί Άμυνας άμεσα στην υπογραφή για να προχωρήσουμε με τα στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα."

Μνημονεύουμε, σήμερα, είπε ο Πρόεδρος, "με σεβασμό τους γονείς, τις μανάδες και τους πατεράδες, που έφυγαν, δυστυχώς, από τη ζωή με τον καημό της απουσίας των παιδιών τους. Και με συγκίνηση, βλέπουμε και σήμερα σε αυτή την εκδήλωση, τα παιδιά και τα εγγόνια τους να φωνάζουν «παρών» σε αυτό το κάλεσμα της μνήμης και του χρέους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πατρίδα μας και ο λαός μας, σας τιμούμε και σας ευγνωμονούμε. Και να γνωρίζετε ότι είμαστε δίπλα σας, ηθικά και έμπρακτα, με εκτίμηση και με αγάπη και κατανόηση".

"Με αισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας σφίγγω τα χέρια όλων σας, και κοιτάζοντας σας στα μάτια σας υπόσχομαι ότι θα εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια και αυτός ο αγώνας δεν θα τελειώσει έστω και αν υπάρχει ακόμη και ένας αγνοούμενος. Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε σε όλους εσάς, που οφείλουμε στους γονείς σας, στα αδέλφια σας, στα παιδιά σας, γιατί αν δεν βρίσκονταν όλοι αυτοί στην πρώτη γραμμή, σίγουρα σήμερα δεν θα υπήρχε Κυπριακή Δημοκρατία" κατέληξε ο Πρόεδρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ