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ΔΗΣΥ για την επέτειο της εισβολής: Στόχος μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Με τη στήριξη της Ελλάδας και αξιοποιώντας την ιδιότητά μας ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουμε να συνεχίσουμε με συνέπεια τις προσπάθειες για λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών», αναφέρει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την τουρκική εισβολή του 1974, που είχε ως αποτέλεσμα την κατοχή της μισής πατρίδας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Όπως επισημαίνει, η μαύρη αυτή επέτειος αποτελεί υπενθύμιση ότι ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου παραμένει διαρκής και επιτακτικός.

Ο ΔΗΣΥ τιμά τους ήρωες, Κύπριους και Ελλαδίτες, που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, σημειώνοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται στους αγνοούμενους, τους εγκλωβισμένους και τους πρόσφυγες, οι οποίοι εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες της κατοχής.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, που θα επανενώνει την Κύπρο σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας για όλους τους νόμιμους κατοίκους της, αποτελεί ιστορική ευθύνη.

«Με τη στήριξη της Ελλάδας και αξιοποιώντας την ιδιότητά μας ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουμε να συνεχίσουμε με συνέπεια τις προσπάθειες για λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών», αναφέρει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για εθνική ενότητα, σύμπνοια και ομοψυχία και καταδικάζει τη συνεχιζόμενη κατοχή και διαίρεση της πατρίδας.

«Στόχος μας παραμένει μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρος, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα, όπου όλοι οι πολίτες θα ζουν σε συνθήκες μόνιμης ασφάλειας και ευημερίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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