«52 χρόνια μετά, δεν ξεχνούμε»: Το μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τη μαύρη επέτειο της Τουρκικής εισβολής

Μήνυμα για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την Τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974 έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Δύσκολο το σημερινό ξημέρωμα για όλους. Ο αποκρουστικός ήχος των σειρήνων είναι μια μαχαιριά για την πατρίδα μας», ανέφερε σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι οι ηρωικές μορφές στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και στον χώρο του παλαιού αεροδρομίου «ορίζουν το χρέος και την ευθύνη μας για τερματισμό της τουρκικής κατοχής, για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας».

«Αθάνατοι! 52 χρόνια μετά, δεν ξεχνούμε», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Δείτε την ανάρτηση: