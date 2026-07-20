ΑΚΕΛ για 52 χρόνια: «Η λευτεριά και η επανένωση είναι η καλύτερη τιμή στους ήρωες του 1974»

Φόρο τιμής σε όσους υπερασπίστηκαν την Κύπρο κατά την τουρκική εισβολή αποτίει το ΑΚΕΛ, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την 20ή Ιουλίου 1974.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ τιμά «όλα τα παιδιά του λαού μας που υπερασπίστηκαν την Κύπρο», καθώς και τους Ελλαδίτες στρατιώτες που πολέμησαν στο πλευρό του κυπριακού λαού, σημειώνοντας ότι η θυσία τους «παραμένει διαχρονικό σύμβολο αγώνα για ελευθερία και επανένωση».

Το κόμμα επαναλαμβάνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε όσους σήκωσαν το βάρος της τραγωδίας του 1974, τους παθόντες, τους συγγενείς των αγνοουμένων, τους αιχμαλώτους, τους τραυματίες και τους αναπήρους του πολέμου, τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα βιασμών, τον προσφυγικό κόσμο και τους εγκλωβισμένους.

Όπως αναφέρει, η εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974, πέντε ημέρες μετά το πραξικόπημα της χούντας των Αθηνών και της ΕΟΚΑ Β΄, «αποτέλεσε το δεύτερο σκέλος του ΝΑΤΟϊκού σχεδίου για διαμελισμό της Κύπρου».

«Η Τουρκία δεν είχε ποτέ ως στόχο ούτε την “αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης”, ούτε την “προστασία των Τουρκοκυπρίων”, αλλά την κατοχή και διχοτόμηση της πατρίδας και του λαού μας», υποστηρίζει το ΑΚΕΛ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τουρκική εισβολή άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς και αγνοουμένους, ξερίζωσε δεκάδες χιλιάδες Κυπρίους και συνοδεύτηκε από εγκλήματα πολέμου, μεταξύ των οποίων βιασμοί γυναικών και σφαγές αμάχων και αιχμαλώτων.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει ακόμη ότι, κατά τα 52 χρόνια κατοχής που ακολούθησαν, η Άγκυρα επιδιώκει να εμπεδώσει τη διχοτόμηση του νησιού και του λαού του μέσω του εποικισμού, της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, του πολιτικού και οικονομικού ελέγχου της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της πολιτισμικής αφομοίωσής της.

Το κόμμα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συμβιβαστεί ούτε με τη διαιώνιση της υφιστάμενης κατάστασης ούτε με τις τουρκικές αξιώσεις για λύση δύο κρατών.

«Η μόνη ρεαλιστική προοπτική για τερματισμό της κατοχής και της διχοτόμησης ήταν και παραμένει η επίλυση του Κυπριακού με λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ», αναφέρει.

Σε σχέση με την επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την πρόθεσή του να αναλάβει πρωτοβουλία για επανέναρξη των συνομιλιών, το ΑΚΕΛ εκτιμά ότι προσδίδεται δυναμική στις προσπάθειες επανεκκίνησης της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Τονίζει, παράλληλα, ότι είναι κρίσιμης σημασίας να διαφυλαχθούν το σύνολο του διαπραγματευτικού κεκτημένου και το Πλαίσιο Γκουτέρες, ώστε οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν, για τα εναπομείναντα θέματα, από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το 2017.

«Η λευτεριά και η επανένωση της πατρίδας μας είναι η καλύτερη τιμή για τη θυσία των ηρώων του 1974. Είναι ταυτόχρονα και ο μόνος δρόμος για ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για την Κύπρο και όλους τους Κυπρίους», καταλήγει.

Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ και των Οργανώσεων του Λαϊκού Κινήματος, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, θα πραγματοποιήσει συμβολική εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 9:00 το πρωί.