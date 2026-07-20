ΔΗΠΑ για Τουρκική εισβολή: Ελπίδα να αρθεί το αδιέξοδο με έλευση Γκουτέρες στην Κύπρο

Τη μνήμη των θυμάτων της τουρκικής εισβολής τιμά η Δημοκρατική Παράταξη, η οποία, με ανακοίνωσή της για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την 20ή Ιουλίου 1974, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου.

«Με οργή και πόνο ενθυμούμαστε σήμερα την αποφράδα επέτειο της παράνομης και βάρβαρης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο», αναφέρει η ΔΗΠΑ, σημειώνοντας ότι πριν από 52 χρόνια «συντελέστηκε ένα προσχεδιασμένο έγκλημα κατά της πατρίδας και του λαού μας», οι πληγές και οι συνέπειες του οποίου παραμένουν ανοικτές και χαραγμένες στις ψυχές του κυπριακού λαού.

Όπως επισημαίνει, η 52η «μαύρη επέτειος» βρίσκει την Κύπρο διαιρεμένη, χιλιάδες πρόσφυγες μακριά από τις πόλεις και τα χωριά τους και τους συγγενείς των αγνοουμένων να εξακολουθούν να βιώνουν «το μαρτύριο της προσμονής» για τη διακρίβωση της τύχης των αγαπημένων τους προσώπων.

Η Δημοκρατική Παράταξη καταδικάζει με τον εντονότερο τρόπο τη συνεχιζόμενη κατοχή και διακηρύσσει «προς όλες τις κατευθύνσεις» το πείσμα και την αποφασιστικότητά της για συνέχιση του αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, την απελευθέρωση και την πραγματική επανένωση του τόπου.

Παράλληλα, αποτίει φόρο τιμής στους μάρτυρες και στα θύματα της κυπριακής τραγωδίας. «Υποκλινόμαστε στους ηρωικούς νεκρούς μας, τους αγνοουμένους και τις οικογένειές τους, τους εκτοπισμένους μας και σε όλους τους παθόντες της τουρκικής εισβολής του 1974», αναφέρει.

Η ΔΗΠΑ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται και να ενισχύει κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατό.

Εκφράζει, παράλληλα, την ελπίδα ότι, με την έλευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και τον διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αρθεί το αδιέξοδο και θα δρομολογηθούν εξελίξεις που θα οδηγήσουν στη σύγκληση Πενταμερούς Διάσκεψης και, ακολούθως, στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Στόχος της διαδικασίας, καταλήγει η Δημοκρατική Παράταξη, πρέπει να είναι η επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, προς όφελος όλων των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου.