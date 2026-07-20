Άλμα για Τουρκική εισβολή: «Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα»

«Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα», τονίζει το κίνημα «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο» σε ανακοίνωσή του για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την Τουρκική εισβολή.

Όπως αναφέρει, «πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η κατοχή παραμένει η μεγαλύτερη παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην Ευρώπη». Προσθέτει ότι δεν αποτελεί μόνο «μια ιστορική αδικία που αναμένει δικαίωση», αλλά «μια πραγματικότητα που μεταβάλλεται καθημερινά προς όφελος της κατοχικής δύναμης».

Σύμφωνα με το κίνημα, «η Τουρκία δεν περιορίζεται πλέον στη διατήρηση όσων κατέλαβε το 1974», αλλά δημιουργεί νέα τετελεσμένα, ενισχύει τον εποικισμό, αλλοιώνει τη δημογραφική φυσιογνωμία των κατεχομένων και εδραιώνει την εξάρτησή τους από την Άγκυρα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η τουρκική στρατηγική έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σαφέστερο στόχο: «Την επιβολή της λογικής των δύο κρατών ως δήθεν ρεαλιστικής βάσης επίλυσης του Κυπριακού και, τελικά, τη νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων της εισβολής και της κατοχής».

Το Άλμα υπογραμμίζει ότι ευθύνη της κυπριακής πλευράς είναι «να μην επιτρέψουμε η κατοχή να μετατραπεί σε μια μόνιμη κατάσταση με την οποία απλώς συμβιώνουμε».

«Όταν η κατοχή συνηθίζεται, η αδικία παύει να κινητοποιεί και τα τετελεσμένα αποκτούν τη δύναμη του χρόνου», επισημαίνει.

Αναφερόμενο στην επέτειο, το Κίνημα σημειώνει ότι η μνήμη της 20ής Ιουλίου δεν εξαντλείται στην απόδοση τιμής στους πεσόντες, στους αγνοουμένους, στους πρόσφυγες και σε όλους όσοι βίωσαν τις τραγικές συνέπειες της εισβολής.

Αντίθετα, αποτελεί «υπενθύμιση ότι το Κυπριακό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια άσκηση διαχείρισης του αδιεξόδου, αλλά ως ζήτημα ελευθερίας, κυριαρχίας και δημοκρατίας».

«Η διαχείριση του αδιεξόδου δεν μπορεί να εξελιχθεί σε υποκατάστατο της λύσης, ούτε να λειτουργήσει ως άλλοθι για την παγίωση των κατοχικών τετελεσμένων», αναφέρει το Άλμα.

Τονίζει, επίσης, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει «να απορρίπτει με σαφήνεια κάθε άμεση ή έμμεση προσπάθεια που καταλήγει στη νομιμοποίηση της λύσης των δύο κρατών» και να διεκδικεί σταθερά μια λύση που θα τερματίζει την κατοχή και θα διασφαλίζει την ενότητα του κράτους, την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να ενισχύει καθημερινά τη διεθνή της αξιοπιστία.

«Ένα κράτος που λειτουργεί με θεσμική σοβαρότητα, διαφάνεια και συνέπεια διαθέτει ισχυρότερη φωνή όταν διεκδικεί το δίκαιό του και απαιτεί από τη διεθνή κοινότητα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου», επισημαίνει το Κίνημα.

«Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Και η υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι υπόθεση μόνο της ιστορίας. Είναι ευθύνη του παρόντος», καταλήγει η ανακοίνωση.