Κυπριακό: Την Τετάρτη το τετ α τετ Ολγκίν - Φίτο στις Βρυξέλλες

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα έχει την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, στις 14:00 τοπική ώρα, συνάντηση με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για τις Πολιτικές Συνοχής και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα επιπρόσθετα το ρόλο του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Η συνάντηση επιβεβαιώθηκε το πρωί της Δευτέρας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΚΥΠΕ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές τυχόν άλλες επαφές της κ. Ολγκίν στη βελγική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΚΥΠΕ