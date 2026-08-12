Ο Μάριος Χαννίδης στον «Π» για την επόμενη μέρα στην ΕΔΕΚ: «Δεν με ενδιαφέρει η διαχείριση της παρακμής»

«Δεν με ενδιαφέρει η διαχείριση της παρακμής, με ενδιαφέρει η ανασυγκρότηση και η προοπτική», δηλώνει στον «Π» ο υποψήφιος για την προεδρία της ΕΔΕΚ, Μάριος Χαννίδης. Τονίζει δε ότι έθεσε ως προτεραιότητα την αποκατάσταση της ενότητας του κόμματος και προβαίνει σε έναν απολογισμό της ήττας των βουλευτικών εκλογών. Ακολούθως αναφέρεται στον ανασχηματισμό, λέγοντας ότι «η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να μην υπάρχει πλέον εκπροσώπηση του κινήματος στο Υπουργικό Συμβούλιο, αντικειμενικά υποβαθμίζει τον ρόλο και τη συμβολή της ΕΔΕΚ στη διακυβέρνηση». Γιατί διεκδικείτε την προεδρία της ΕΔΕΚ; Η απόφασή μου προκύπτει από την πεποίθηση ότι η ΕΔΕΚ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και ότι έχουμε χρέος να της δώσουμε μια νέα προοπτική. Η απώλεια της κοινοβουλευτικής μας εκπροσώπησης ήταν ένα ιστορι...