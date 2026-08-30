Νέος «πόλεμος» στην ΕΔΕΚ για τους κανόνες της κάλπης - Ο Μαυρονικόλας ζητά να δημοσιοποιηθούν αμέσως οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής

Σκιές πάνω από την επερχόμενη εκλογική διαδικασία στην ΕΔΕΚ για την ανάδειξη νέου προέδρου δημιουργεί η διαφορετική ερμηνεία ως προς το ποιο κομματικό όργανο έχει την αρμοδιότητα να καθορίσει κρίσιμες πτυχές της διαδικασίας. Από τη μία, διατυπώνεται η θέση ότι η Κεντρική Επιτροπή, στη συνεδρίασή της στις 30 Ιουλίου, έλαβε τις αποφάσεις που διέπουν τη διαδικασία εκλογής προέδρου. Από την άλλη, υποστηρίζεται ότι ζητήματα όπως ο καθορισμός των εκλογικών κέντρων και η παρουσία παρατηρητών των υποψηφίων στις εκλογικές αίθουσες επρόκειτο να αποφασιστούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Η διαφορετική αυτή ανάγνωση, λίγες μόλις ημέρες πριν από τις κάλπες, δημιουργεί νέο πεδίο αντιπαράθεσης στο εσωτερικό του κόμματος και ερωτήματα γύρω από τους όρους με τους οποίους θα διεξαχθεί η εκλογική αναμέτρηση.

Πάντως κομματική πηγή δήλωσε στον «Πολίτη» ότι η Κεντρική Επιτροπή έλαβε αποφάσεις για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. Υποστήριξε μάλιστα ότι υπάρχουν και τα πρακτικά από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.

Ωστόσο, δεύτερη κομματική πηγή δήλωσε στον «Πολίτη» ότι δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για τα εκλογικά κέντρα και τους παρατηρητές και πως αυτά τα ζητήματα θα εξέταζε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Σήκωσε το γάντι ο Μαυρονικόλας

Με γραπτή δήλωση τοποθετείται ο υποψήφιος για την προεδρία της ΕΔΕΚ, Κούλλης Μαυρονικόλας, μετά το δημοσίευμα του «Πολίτη» για το έγγραφο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, στο οποίο καταγράφεται η διαφωνία ενός εκ των τριών υποψηφίων με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για την εκλογική διαδικασία.

Όπως αποκάλυψε ο «Πολίτης», ο υποψήφιος που διαφωνεί τόσο με την παρουσία παρατηρητών των υποψηφίων στις εκλογικές αίθουσες όσο και με τα προτεινόμενα εκλογικά κέντρα είναι ο Κούλλης Μαυρονικόλας, ο οποίος, σύμφωνα με το έγγραφο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ανέφερε ότι, εφόσον υιοθετηθούν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις, θα υποβάλει ένσταση.

Ωστόσο, ο κ. Μαυρονικόλας περνά στην αντεπίθεση, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις για την εκλογική διαδικασία είχαν ήδη ληφθεί από την Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ στις 30 Ιουλίου 2026 και ζητώντας από το κόμμα να τις δημοσιοποιήσει άμεσα.

«Την ύστατη στιγμή, κάποιοι επιχειρούν να σπείρουν σύγχυση και διχόνοια, εξυπηρετώντας δικά τους συμφέροντα. Δεν θα το επιτρέψω», αναφέρει χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για προσπάθεια παραπληροφόρησης.

Αυτούσια η γραπτή τοποθέτηση του Κούλλη Μαυρονικόλα:

Θα βάλω τέλος στην παραπληροφόρηση, την εσωστρέφεια και τη διχόνοια

Οι αποφάσεις για την εκλογική διαδικασία λήφθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή στις 30 Ιουλίου 2026, σε συνεδρίαση στην οποία εγώ δεν συμμετείχα.

Είμαι ο μόνος υποψήφιος που δεν έχει προτείνει αντιπρόσωπό του στην Εφορευτική Επιτροπή, ακριβώς επειδή δεν συμμετείχα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Αντίθετα, οι υπόλοιποι υποψήφιοι συμμετείχαν και ψήφισαν για τις αποφάσεις που σήμερα τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Εδώ και έναν μήνα, οι υποψήφιοι ενημερώνουν τα μέλη στη βάση των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής.

Αναμένω από το Κόμμα να δημοσιοποιήσει αμέσως τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, ώστε να γνωρίζουν όλοι τι ακριβώς αποφασίστηκε και να τερματιστεί κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης.

Την ύστατη στιγμή, κάποιοι επιχειρούν να σπείρουν σύγχυση και διχόνοια, εξυπηρετώντας δικά τους συμφέροντα. Δεν θα το επιτρέψω.

Η ΕΔΕΚ χρειάζεται καθαρές θέσεις, ενότητα και σεβασμό στα μέλη της.

Θα βάλω τέλος στην εσωστρέφεια και τη διχόνοια. Προχωρούμε μπροστά, με αλήθεια, συνέπεια και αποφασιστικότητα.

Εσωκομματικές εκλογές

Υπενθυμίζεται ότι οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη προέδρου της ΕΔΕΚ θα διεξαχθούν στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία που επικυρώθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στην εκλογική αναμέτρηση κατέρχονται πλέον τρεις υποψήφιοι, ο Κούλλης Μαυρονικόλας, η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή και ο Γιώργος Κουττούκης.