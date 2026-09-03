Νέα πυρά Ακιντζί για το ναυάγιο στην Κερύνεια: «Η ανομία στη στεριά ισχύει και στις θάλασσές μας»

Στο θέμα των κανονισμών, της συμμόρφωσης και την ανεπαρκή εποπτεία επανήλθε με νέα του ανάρτηση χθες βράδυ ο πρώην ηγέτης των Τ/κ, Μουσταφά Ακιντζί αναφέροντας ότι «δυστυχώς, η ανομία που επικρατεί στη στεριά ισχύει και στις θάλασσές».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Ακιντζί ανέφερε ότι φυσικές καταστροφές ή καταστροφές από ανθρώπινη αμέλεια, μπορούν να συμβούν παντού, αλλά τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά σε μέρη όπου ακολουθούνται οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί από πολυετή εμπειρία. Φέρνει ως παράδειγμα τους σεισμούς και γράφει ότι σεισμοί συμβαίνουν στην Τουρκία καθώς και στην Ιαπωνία. «Αλλά γνωρίζουμε πόσο διαφορετικές είναι οι συνέπειες. Μπορούν επίσης να συμβούν πλημμύρες. Αλλά σε ορισμένα μέρη, τα νερά των πλημμυρών φτάνουν στις θάλασσες μέσω ρεμάτων. Σε άλλα μέρη, η φραγή της κοίτης ποταμών με κατασκευές μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Αυτό που εννοώ είναι ότι, εάν η κοινωνική ζωή διαμορφωθεί σύμφωνα με επιστημονικούς κανόνες, οι άνθρωποι μπορούν να έχουν καλύτερες πιθανότητες να ζήσουν σε ένα ασφαλέστερο και υγιέστερο περιβάλλον», σημείωσε.

Στην προηγούμενη ανάρτησή του, πρόσθεσε, είχε αναφέρει την ΕΕ ως καλό παράδειγμα όπου ακολουθούνται οι κανόνες. Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται σε όλους τους τομείς της ζωής, από τις μεταφορές έως την υγεία, από την ασφάλεια των τροφίμων έως το περιβάλλον, σημείωσε. Φυσικά, πρόσθεσε, ακόμα και να υπάρχουν κανόνες, ατυχήματα μπορούν να συμβούν, αλλά αν ακολουθήσουμε τους κανόνες, η πιθανότητα μειώνεται, και ακόμη και αν συμβούν, οι συνέπειες είναι τουλάχιστον λιγότερο σοβαρές. Από τα ρεπορτάζ, αναφέρει ο κ. Ακιντζί, γίνεται κατανοητό ότι το πλοίο δεν ήταν κατάλληλο για δρομολόγια.

«Δυστυχώς, έχουμε δει ότι η ανομία που επικρατεί στη στεριά μας ισχύει και για τις θάλασσές μας. Με τον όρο ανομία, εννοώ όχι μόνο την έλλειψη επαρκών κανονισμών σε ορισμένους τομείς, αλλά και τη μη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες, την ανεπαρκή εποπτεία και τη νοοτροπία «οι δράστες τη γλιτώνουν». Πιστεύει, καταλήγει, ότι αυτό είναι το κύριο πρόβλημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ