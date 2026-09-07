Φειδίας Παναγιώτου: Απειλεί με απεργία πείνας έξω από το Προεδρικό αν αυξηθεί ο ΦΠΑ στο ρεύμα - Συνεχίζει το «challenge»

Απεργία πείνας έξω από το Προεδρικό προειδοποιεί ότι θα ξεκινήσει ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας και Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, σε περίπτωση αύξησης του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ παράλληλα παρουσίασε την πρότασή του για μείωση της τιμής του κατά περίπου 20%.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, ο κ. Παναγιώτου άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αποφέρουν αυξημένα έσοδα στο κράτος μέσω του ΦΠΑ, ενώ αναφέρθηκε και στο κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων.

Συνεχίζει το challenge προς τον Χριστοδουλίδη

Ο Φειδίας Παναγιώτου διαμήνυσε ακόμη ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το challenge που έχει ξεκινήσει προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, έχουν ήδη περάσει περίπου 20 ημέρες από την έναρξη της πρωτοβουλίας και αυτή θα συνεχιστεί, ενώ επανέλαβε ότι θα ασκεί καθημερινά πίεση προς την κυβέρνηση.

«Κύριε Χριστοδουλίδη, αν συνεχίσουμε κάθε μέρα να λέμε το πράγμα και δεν το κάνετε, δεν είμαι σίγουρος ότι θα επανεκλεγείτε», ανέφερε.

«Ένα “μαγικό ραβδί” για να πέσει το ρεύμα κατά 20%»

Ο Φειδίας Παναγιώτου, υποστήριξε ότι η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος δεν απαιτεί «μαγικό ραβδί», αλλά συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις.

«Σήμερα έχω μια πρόταση, ένα “μαγικό ραβδί”, όπως την ονομάζω, και θα σας εξηγήσω πώς μπορεί να πέσει το ρεύμα κατά 20%», ανέφερε, απαντώντας στις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρωτοβουλία του από την κυβέρνηση, τεχνοκράτες και πολιτικά κόμματα.

Ο ίδιος υποστήριξε αρχικά ότι το κράτος έχει οικονομικό όφελος από τις υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω του ΦΠΑ που επιβάλλεται στους λογαριασμούς.

Όπως ανέφερε, όσο υψηλότερος είναι ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο περισσότερα έσοδα εισπράττει το κράτος από τον ΦΠΑ. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιστροφής του συντελεστή από το 5% στο 19%, σημείωσε ότι σε λογαριασμό ύψους €100 το κράτος εισπράττει €19.

Τα δικαιώματα ρύπων και τα €200-250 εκατ.

Ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε παράλληλα στο κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος καταβάλλει κάθε χρόνο περίπου €200-250 εκατομμύρια, λόγω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμα όπως το μαζούτ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου τα μισά από αυτά τα ποσά επιστρέφονται στην Κύπρο. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι τα χρήματα αυτά δεν επενδύονται επαρκώς στο ηλεκτρικό δίκτυο και στις ενεργειακές υποδομές.

«Ως κυπριακός λαός πρέπει να βάλουμε πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρχει πολιτικό κόστος και ο κ. Χριστοδουλίδης να καταλάβει ότι δεν θα επανεκλεγεί αν δεν ρίξει το ρεύμα κατά 20%», ανέφερε.

Η πρόταση για μείωση κατά περίπου 20%

Ο Φειδίας Παναγιώτου παρουσίασε τρεις βασικούς άξονες, τους οποίους συνδέει με τον στόχο για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά περίπου 20%.

Πρώτο σημείο της πρότασής του αποτελεί η διατήρηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στην ηλεκτρική ενέργεια. Όπως υποστήριξε, η διατήρηση του ΦΠΑ στο 5% θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά περίπου 12%. Σημείωσε ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ, αναφέροντας ενδεικτικά την Ελλάδα και τη Μάλτα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η διατήρηση του μειωμένου συντελεστή δεν αφορά μόνο τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά ευρύτερα το κόστος ζωής.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής του ΦΠΑ στο 19%, ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσει σε απεργία πείνας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι να επανέλθει στο 5%.

«Πρέπει να μείνει στο 5% το ρεύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δεύτερο μέτρο που προτείνει αφορά αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «διπλή φορολογία» σε σχέση με τους ρύπους.

Όπως υποστήριξε, το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής περιλαμβάνεται στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια επιβάλλεται ΦΠΑ επί του συνολικού ποσού. Ο Ευρωβουλευτής πρότεινε η κυβέρνηση να επιδιώξει παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Κατά την εκτίμησή του, μια τέτοια παρέκκλιση θα μπορούσε να μειώσει την τιμή του ρεύματος κατά ακόμη περίπου 1%.

Μέχρι να εξασφαλιστεί η παρέκκλιση, υποστήριξε ότι το κόστος της συγκεκριμένης επιβάρυνσης θα μπορούσε να αναληφθεί από το κράτος και να μην μετακυλίεται στους καταναλωτές.

Το τρίτο μέρος της πρότασής του αφορά τα έσοδα που επιστρέφουν στην Κύπρο από τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων.

Όπως ανέφερε, από τα περίπου €120 εκατομμύρια που, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, επιστρέφονται στην κυβέρνηση, τα μισά θα μπορούσαν να επενδύονται απευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο, σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και σε μπαταρίες.

Τα υπόλοιπα €50-60 εκατομμύρια, όπως πρότεινε, θα μπορούσαν να επιστρέφονται στους πολίτες με τη μορφή έκπτωσης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.

Κατά τον ίδιο, η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετη μείωση της τάξης του 5%-6%.