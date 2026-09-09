Τρεις καρέκλες σε αναμονή: Η αναβολή του Υπουργικού πάει πίσω κρίσιμους διορισμούς

Η σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, που ήταν προγραμματισμένη για τις 4μ.μ. στο Προεδρικό Μέγαρο, αναβλήθηκε για αύριο, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 8.30π.μ., σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Η μετάθεση της συνεδρίας καθυστερεί, έστω και κατά μία ημέρα, τρεις πολυαναμενόμενους διορισμούς σε νευραλγικές θέσεις του δημόσιου βίου: στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων και στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Αλλαγή στην ηγεσία της εποπτικής αρχής

Στο Υπουργικό αναμενόταν να τεθεί ο ορισμός νέου προέδρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), καθώς η θητεία του σημερινού προέδρου, Δρος Γιώργου Θεοχαρίδη, έληξε τη Δευτέρα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Πολίτης», η μη ανανέωση της θητείας του θεωρείται το πιο πιθανό ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής συγκεκριμένο όνομα διαδόχου.

Ο Δρ. Θεοχαρίδης ανέλαβε την προεδρία της ΕΚΚ τον Σεπτέμβριο του 2021, διαδεχόμενος τη Δήμητρα Καλογήρου, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος του οργανισμού από τον Ιούλιο του 2020. Κατά τη θητεία του, η Επιτροπή επέβαλε διοικητικά πρόστιμα, ανέστειλε άδειες λειτουργίας μη συμμορφούμενων οντοτήτων, έθεσε αυστηρότερα κριτήρια για το cross-border marketing και προχώρησε στη θεσμοθέτηση εθνικού μητρώου για τους Παρόχους Υπηρεσιών σε Κρυπτοστοιχεία (CASPs), προετοιμάζοντας παράλληλα την αγορά για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA.

Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων: Παρατεταμένο κενό στην προεδρία

Εκκρεμεί, επίσης, ο διορισμός νέου προέδρου της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), κενό που, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων Νίκο Κέττηρο, δημιουργεί προβλήματα τόσο στη λειτουργικότητα του οργανισμού όσο και στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών είχε ενημερώσει την Επιτροπή ότι το Υπουργικό αναμενόταν να προχωρήσει στον διορισμό κατά τη σημερινή συνεδρία.

Το θέμα εκκρεμεί από τις 29 Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή, χωρίς να έχει δοθεί, όπως ανέφερε ο κ. Κέττηρος, συγκεκριμένη αιτιολόγηση για την καθυστέρηση.

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: Σε κατάσταση παράλυσης

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) παραμένει σε καθεστώς λειτουργικής παράλυσης λόγω έλλειψης απαρτίας στο Διοικητικό του Συμβούλιο, κρίση που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και επιδεινώθηκε τον Ιανουάριο του 2026, μετά την παραίτηση τριών μελών του Συμβουλίου. Η πρόεδρος του ΟΝΕΚ, Κωνσταντίνα Αχιλλέως, είχε καταγγείλει στον Γενικό Ελεγκτή ενδεχόμενη κακοδιαχείριση στον οργανισμό, ενώ η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει απευθυνθεί τόσο στην Επίτροπο Διοικήσεως όσο και στο ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητώντας τις θέσεις του επί των καταγγελιών.

Σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητείται ο άμεσος διορισμός τριών νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να αποκατασταθεί η πλήρης σύνθεσή του και ο Οργανισμός να επανέλθει σε ομαλή λειτουργία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα για τον διορισμό νέων μελών.

Τι ακολουθεί

Και οι τρεις διορισμοί αναμένεται να επανέλθουν στο τραπέζι της αυριανής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Μέχρι τη στιγμή σύνταξης του παρόντος άρθρου δεν κυκλοφορούσαν δημοσίως συγκεκριμένα ονόματα υποψηφίων για καμία από τις τρεις θέσεις.