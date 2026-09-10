Νικόλας Παπαδόπουλος: Ανοικτό το ενδεχόμενο το ΔΗΚΟ να κατέλθει στις Προεδρικές του 2028 με δικό του υποψήφιο - Τι είπε για τον GSI [ηχητικό]

Υπέρ της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector τάχθηκε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, υποστηρίζοντας ότι τα οικονομικά δεδομένα καταδεικνύουν σημαντικά οφέλη για την Κύπρο. Την ίδια ώρα, το ΔΗΚΟ έχει ήδη αρχίσει τον εσωκομματικό διάλογο για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, με όλα τα σενάρια να παραμένουν ανοικτά, ακόμη και αυτό της καθόδου με δικό του υποψήφιο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Παπαδόπουλος χαιρέτισε τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για το GSI, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα εκδοθούν οι σχετικές NAVTEX ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες και να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου.

«€185 εκατ. όφελος τον χρόνο»

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ υποστήριξε ότι, με βάση τα στοιχεία που επικαλέστηκε, εάν λειτουργούσε σήμερα η ηλεκτρική διασύνδεση, το ηλεκτρικό ρεύμα από την Ελλάδα θα ήταν κατά μέσο όρο περίπου 30% φθηνότερο, εκτιμώντας το ετήσιο όφελος για την κυπριακή οικονομία σε τουλάχιστον €185 εκατ.

Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συμφωνήσει να καταβάλει €125 εκατ., ενώ το υπόλοιπο κόστος του έργου θα καλυφθεί από επενδυτές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Υποστήριξε ακόμη ότι η διασύνδεση θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρισμού και θα επιτρέψει στην Κύπρο να εξάγει προς την Ευρώπη πράσινη ενέργεια που σήμερα χάνεται.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος αναγνώρισε ότι υπάρχει γεωστρατηγικός κίνδυνος λόγω της Τουρκίας, υποστήριξε ωστόσο ότι απέναντι σε αυτόν τον παράγοντα βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και πολυεθνικές εταιρείες που έχουν εκδηλώσει επενδυτικό ενδιαφέρον για το έργο. Κατά τον ίδιο, το γεγονός ότι εξειδικευμένες εταιρείες είναι διατεθειμένες να επενδύσουν δικά τους κεφάλαια αποτελεί ένδειξη ότι θεωρούν το έργο βιώσιμο και επικερδές.

Σε σχέση με την επικαιροποιημένη μελέτη, εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι ενδέχεται να καταδείξει ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την Κυπριακή Δημοκρατία από εκείνο που είχε αρχικά υπολογιστεί. Σημείωσε μάλιστα ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απαίτηση για μεγαλύτερη κυπριακή συνεισφορά από τα €125 εκατ., ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για δική του εκτίμηση και ότι δεν έχει δει την επικαιροποιημένη μελέτη.

Άρχισε ο διάλογος στο ΔΗΚΟ για το 2028

Σε ό,τι αφορά τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ απέφυγε να προδικάσει την τελική στάση του κόμματος. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη αρχίσει επαρχιακές διασκέψεις με τη βάση του ΔΗΚΟ και θα ακολουθήσουν συσκέψεις σε τοπικό επίπεδο. Εκτίμησε ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2026 ή τις αρχές του 2027, ώστε στη συνέχεια να ληφθούν αποφάσεις από το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι θα ακουστούν όλες οι απόψεις και ότι κάθε στέλεχος έχει δικαίωμα να εκφράζει τη θέση του. Ο ίδιος, όπως είπε, θα καταθέσει τις δικές του απόψεις στα συλλογικά όργανα, επισημαίνοντας ότι κανένα κόμμα δεν έχει ακόμη λάβει αποφάσεις για τις Προεδρικές, ούτε είναι γνωστό ποιοι θα είναι τελικά οι υποψήφιοι.

Άφησε παράλληλα ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο το ΔΗΚΟ να κατέλθει στις εκλογές του 2028 με δικό του υποψήφιο, σημειώνοντας ότι διάφορα σενάρια θα τεθούν στο τραπέζι και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά. Εκτίμησε μάλιστα ότι το ΔΗΚΟ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και «σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθορίσει» το αποτέλεσμα των Προεδρικών Εκλογών.

«Πάρα πολύ παραγωγική» η συνάντηση με Καρογιάν

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επιβεβαίωσε επίσης τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της ΔΗΠΑ Μάριο Καρογιάν στις αρχές Αυγούστου, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση «πάρα πολύ παραγωγική».

Όπως εξήγησε, από πλευράς ΔΗΚΟ υπάρχει πρόθεση να αναζητηθούν τρόποι συνεργασίας με τη ΔΗΠΑ όπου αυτό είναι εφικτό. Διευκρίνισε ότι σε πρώτο στάδιο η συζήτηση αφορά συνεργασία και όχι συνένωση, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ΔΗΚΟ επιθυμεί ευρύτερη συνεργασία με κόμματα του Κέντρου και ιδιαίτερα με τη ΔΗΠΑ, με την οποία, όπως είπε, «μας ενώνουν πάρα πολλά».

Οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν σε διάφορα επίπεδα, με τον κ. Παπαδόπουλο να αναφέρεται και στο ενδεχόμενο συνεργασίας στην παραγωγή πολιτικής, μέσω επαφών μεταξύ ομάδων μελετών και πολιτικών ομάδων των δύο κομμάτων. Σε ό,τι αφορά πιθανές συνεργασίες ενόψει του 2028, επανέλαβε ότι το πλαίσιο θα καθοριστεί μέσα από τον εσωκομματικό διάλογο του ΔΗΚΟ και ότι όλα τα σενάρια θα εξεταστούν από τα συλλογικά όργανα.

Ακούστε την παρέμβαση του Νικόλα Παπαδοπούλου, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 10-09-2026