Νέες ιδέες στο τραπέζι έθεσε ο Χριστοδουλίδης - Τελευταία συνάντηση με τον Έρχιουρμαν πριν τη Νέα Υόρκη

Ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της συνάντησής του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι κατέθεσε νέες ιδέες τόσο για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης όσο και για τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι προτάσεις θα τεθούν ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της προσωπικής του απεσταλμένης, Μαρία Άνχελα Χολγκίν, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για θετικές εξελίξεις.

«Ήταν μια καλή συνάντηση»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε θετικό το κλίμα της συνάντησης.

«Ήταν μια καλή συνάντηση. Όπως καταγράφεται και στο ανακοινωθέν, συζητήσαμε θέματα που αφορούν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, κατέθεσε νέες ιδέες και στις τρεις θεματικές ενότητες.

«Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιφυλάχθηκε να τις μελετήσει. Δεν υπήρξε αρνητική τοποθέτηση σε κάποια από αυτές, ενώ ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις, τις οποίες και παρείχα», είπε.

Οι προτάσεις θα τεθούν ενώπιον του ΓΓ του ΟΗΕ

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, οι ιδέες που συζητήθηκαν θα αποτελέσουν αντικείμενο επαφών με τα Ηνωμένα Έθνη.

«Όλα αυτά, μαζί με κάποιες άλλες προτάσεις που έχουμε ετοιμάσει, θα τα θέσω τόσο ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών όσο και της προσωπικής του απεσταλμένης, κ. Χολγκίν, στις συναντήσεις που θα έχουμε πριν από τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ιδέες που, κατά την εκτίμησή του, «μπορούν να μας οδηγήσουν σύντομα σε θετικές εξελίξεις».

Δεν αποκάλυψε το περιεχόμενο των νέων ιδεών

Ερωτηθείς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις προτάσεις που κατατέθηκαν, ο Πρόεδρος απέφυγε να αναφερθεί δημόσια στο περιεχόμενό τους.

«Αντιλαμβάνομαι απόλυτα το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, όμως δεν επιθυμώ να προχωρήσω σε δημόσια αναφορά πριν ενημερώσω τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι επίσης θέμα σεβασμού προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη», δήλωσε.

Όπως είπε, οι ιδέες θα συζητηθούν πρώτα με την κ. Χολγκίν και τον Γενικό Γραμματέα και ακολούθως θα ενημερωθεί ο κυπριακός λαός.

«Θέλω να επαναλάβω ότι οι νέες αυτές ιδέες, και στις τρεις ενότητες, μπορούν πραγματικά να μας οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις», πρόσθεσε.

«Αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και την επόμενη εβδομάδα»

Ο Πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σύντομων εξελίξεων στο Κυπριακό.

«Αυτό θα εξαρτηθεί από τις τελικές τοποθετήσεις επί των ιδεών που έχουν κατατεθεί. Πρόκειται για ιδέες που, αν υπάρξει η αναγκαία πολιτική βούληση, μπορούν να οδηγήσουν σε εξελίξεις ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα», ανέφερε.

Υπογράμμισε παράλληλα ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι προετοιμασμένη για τα επόμενα βήματα.

«Εγώ μπορώ να μιλήσω για τη δική μας πλευρά. Είμαστε πανέτοιμοι. Για αυτόν τον λόγο έχει προηγηθεί όλη αυτή η προεργασία, τόσο ενόψει της σημερινής συνάντησης όσο και των επαφών που θα έχουμε στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα και άλλους συνομιλητές», είπε.

Αναφορά στη διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Πρόεδρος αποκάλυψε ότι μέρος των προσεγγίσεων που επεξεργάζεται η ελληνοκυπριακή πλευρά συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Κάποιες από αυτές τις προσεγγίσεις, ιδιαίτερα όσες αφορούν τη διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ανέφερα και το πρωί στον κ. Φιντάν», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών εργάζονται με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών και τη δημιουργία θετικών εξελίξεων στο Κυπριακό.

«Κάποιες από τις ιδέες είναι εντελώς νέες»

Ερωτηθείς αν οι νέες προτάσεις αποτελούν αναβάθμιση υφιστάμενων ιδεών ή κάτι διαφορετικό, ο Πρόεδρος απάντησε:

«Όχι. Κάποιες από αυτές είναι νέες ιδέες που δεν έχουν τεθεί προηγουμένως».

Όπως είπε, οι προτάσεις αφορούν τόσο τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης όσο και τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού.

«Ναι, υποβάλαμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες νέες ιδέες και προσεγγίσεις και σε αυτό το πεδίο, πέραν των όσων βρίσκονταν ήδη στο τραπέζι», ανέφερε.

Κατά τον Πρόεδρο, ο διάλογος χωρίς νέα δεδομένα δεν οδηγεί πάντοτε σε αποτέλεσμα.

«Όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ή διαφορετική άποψη, ο συνεχής διάλογος χωρίς νέα δεδομένα δεν οδηγεί απαραίτητα σε αποτέλεσμα. Εμείς θέλουμε αποτελέσματα», δήλωσε.

Το ενδεχόμενο νέας συνάντησης στη Νέα Υόρκη

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κοινής συνάντησης των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος παρέπεμψε στον ίδιο τον ΓΓ του ΟΗΕ.

«Αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα ενημερώσει τα Ηνωμένα Έθνη για το σύνολο των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν και θα παρουσιάσει επιπρόσθετες ιδέες και προτάσεις.

«Ο Γενικός Γραμματέας είναι εκείνος που θα κρίνει αν και πότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια κοινή συνάντηση ή μια διευρυμένη διάσκεψη», είπε.

Καταλήγοντας, επανέλαβε την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς για περαιτέρω διαβουλεύσεις.

«Από τη δική μας πλευρά είμαστε πανέτοιμοι. Και αν χρειαστεί να παραμείνουμε περισσότερο στη Νέα Υόρκη για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση, φυσικά και θα το πράξουμε», δήλωσε.