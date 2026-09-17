Σε εξέλιξη το τελευταίο τετ α τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν πριν τη Νέα Υόρκη - Θα θέσει 19 σημεία προς συζήτηση λέει ο ΠτΔ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τελευταία συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν πριν από την εβδομάδα υψηλού επιπέδου στη Νέα Υόρκη.

Φεύγοντας από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι μεταβαίνει στη συνάντηση με θετική διάθεση και με 19 συγκεκριμένα σημεία προς συζήτηση, τα οποία αφορούν την ουσία του Κυπριακού, τη μεθοδολογία και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Όπως ανέφερε, πρόκειται, αν δεν τον απατά η μνήμη του, για την 11η συνάντηση των δύο ηγετών από τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν και 16 συναντήσεις των διαπραγματευτών.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι απομένει ακόμη πολλή δουλειά στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι πράγματι υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση.

Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε κρίσιμη την ερχόμενη εβδομάδα, ενόψει και των επαφών που θα έχει στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε, τις πρώτες ημέρες της παραμονής του θα συναντηθεί με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ενώ δήλωσε έτοιμος να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση ή και σε διευρυμένη διάσκεψη, εφόσον το κρίνει ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Είμαστε πανέτοιμοι, αν ο ΓΓ το κρίνει, πέραν από τη διμερή συνάντηση, να συμμετάσχω, να παρευρεθώ, να συζητήσουμε και σε τριμερές επίπεδο αλλά και σε μια διευρυμένη διάσκεψη», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ακόμη ότι είχε το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ειδικό Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χανς Φίτο, ο οποίος, όπως είπε, έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των μικτών γάμων, ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι δεν το θεωρεί Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Τόνισε παράλληλα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει τους υφιστάμενους κανονισμούς για την απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας σε όλους όσοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο τριμερούς ή διευρυμένης διάσκεψης στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το ζήτημα δεν είναι ο χρόνος ή ο τόπος διεξαγωγής της. Δήλωσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να παραμείνει περισσότερες ημέρες στη Νέα Υόρκη ή να μεταβεί εκ νέου σε άλλη χρονική στιγμή ή στη Γενεύη, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Θεωρούμε ότι υπάρχει η αναγκαία υποδομή για να προχωρήσουμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη. Αυτό που απουσιάζει, θεωρώ, είναι η πολιτική βούληση», κατέληξε.