Νέες αιχμές Αννίτας με φόντο τον διορισμό Τορναρίτη: Το Κυπριακό πάνω από μικροκομματικές σκοπιμότητες – «Δεν χωρούν πειραματισμοί»

Το Κυπριακό έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, κατά τη συνεδρίαση του Επαρχιακού Συμβουλίου Λεμεσού, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή συγκυρία απαιτεί, όπως είπε, σοβαρότητα, στρατηγική και εθνική συνεννόηση.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ έχει ήδη κινηθεί εσωκομματικά για την αξιολόγηση των εξελίξεων στο Κυπριακό, με συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, διαρκή συντονισμό της Ομάδας Κυπριακού και επαφές με εκλεγμένα στελέχη από κατεχόμενους δήμους και κοινότητες.

Σύμφωνα με την ίδια, η περίοδος που ακολουθεί είναι κρίσιμη και ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα πρέπει να είναι έτοιμος να συμβάλει σε πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

«Είναι ο μόνος δρόμος για να πετύχουμε την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα», ανέφερε.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ απέρριψε παράλληλα, όπως είπε, «μικροκομματικές σκοπιμότητες, πατριωτικούς πλειοδοτισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια» γύρω από το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι απαιτούνται αξιοπιστία και συνέπεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ευρύτερη πολιτική πορεία του κόμματος, δηλώνοντας ότι ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να κινείται στη γραμμή των μεταρρυθμίσεων και της υπεύθυνης αντιπολίτευσης.

«Πάνω από όλα για μας είναι ο τόπος. Αυτή την παρακαταθήκη είμαι αποφασισμένη να την τιμήσω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια ούτε της αδράνειας ούτε των πειραματισμών».

Στο ίδιο πλαίσιο, άσκησε κριτική στον λαϊκισμό και στην τοξικότητα, αλλά και σε πολιτικές που, κατά την ίδια, καθυστερούν μεταρρυθμίσεις και διαιωνίζουν προβλήματα.

Αναφερόμενη στην καθημερινότητα των πολιτών, η κ. Δημητρίου έθεσε στο επίκεντρο ζητήματα όπως το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό, το υδατικό, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, η ακρίβεια, η γραφειοκρατία και η υπογεννητικότητα.

«Είναι εδώ που πρέπει να βρίσκεται η πολιτική. Δίπλα στον άνθρωπο», είπε.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανακοίνωσε παράλληλα νέο κύκλο επαφών του κόμματος με τις τοπικές οργανώσεις και τη βάση, μέσω εξορμήσεων στις Τοπικές Επιτροπές με τη συμμετοχή βουλευτών και επαρχιακών στελεχών.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έδωσε στον ΔΗΣΥ «δύναμη αλλά και μεγάλη ευθύνη», σημειώνοντας ότι το κόμμα θα συνεχίσει να τοποθετεί στο επίκεντρο τη σταθερότητα, την κοινωνική πολιτική και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

«Δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις. Δεν φοβόμαστε τις δυσκολίες. Δεν φοβόμαστε την ευθύνη», κατέληξε.