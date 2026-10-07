Κυπριακό και Σένγκεν στο επίκεντρο συνάντησης Χριστοδουλίδη - φον ντερ Λάιεν

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου MED9 στο Σπλιτ της Κροατίας. Σε ανάρτησή της, η κ. φον ντερ Λάιεν την χαρακτήρισε καλή και σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τη διαδικασία για το Κυπριακό, καθώς και τα επόμενα βήματα για τη Σένγκεν.

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν, η συζήτηση επικεντρώθηκε και στην κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία θα εξεταστούν η μείωση των τιμών της ενέργειας και το κόστος ζωής.

Πηγή: ΚΥΠΕ