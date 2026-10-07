Το Κυπριακό και τα επόμενα βήματα για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν συζήτησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Κυπριακό και Σένγκεν στο επίκεντρο συνάντησης Χριστοδουλίδη - φον ντερ Λάιεν
Οι δύο αξιωματούχοι συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου MED9 στο Σπλιτ, όπου συζήτησαν επίσης την επόμενη εβδομάδα κορυφής για την ενέργεια και το κόστος ζωής.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου MED9 στο Σπλιτ της Κροατίας. Σε ανάρτησή της, η κ. φον ντερ Λάιεν την χαρακτήρισε καλή και σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τη διαδικασία για το Κυπριακό, καθώς και τα επόμενα βήματα για τη Σένγκεν.
Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν, η συζήτηση επικεντρώθηκε και στην κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία θα εξεταστούν η μείωση των τιμών της ενέργειας και το κόστος ζωής.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.