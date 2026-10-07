Πνευμονική πανώλη στη Ρωσία: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» για Κύπρο και Ευρώπη, λέει το Υπουργείο Υγείας

Ο θάνατος αφορά εργαζόμενη σε ερευνητικό ινστιτούτο στο Ιρκούτσκ, στην ανατολική Ρωσία, και σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έδωσαν οι ρωσικές αρχές στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), μέσω του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (IHR), στον οποίο συμμετέχει η Ρωσία, το περιστατικό καταγράφηκε ως θάνατος από πνευμονία αδιευκρίνιστης αιτιολογίας.

Οι αρχές ανέφεραν, ωστόσο, ότι έλαβαν προληπτικά μέτρα μετά το περιστατικό, θέτοντας υπό παρακολούθηση αρκετές επαφές της εργαζόμενης και διενεργώντας ελέγχους για διάφορα παθογόνα υψηλής επικινδυνότητας. «Γενικότερα, δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση ότι αφορά πανώλη», είπε ο κ. Χαραλάμπους.

Όπως ανέφερε, ο ΠΟΥ αξιολογεί ως χαμηλό τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία. Η αξιολόγηση συνεχίζεται και ενδέχεται να αναθεωρηθεί καθώς συγκεντρώνονται περισσότερες πληροφορίες.

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνεται μέσω του ΠΟΥ και του ECDC. Με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν διαπιστώνεται αυξημένος κίνδυνος για τον πληθυσμό στην Ευρώπη ή στην Κύπρο, είπε ο κ. Χαραλάμπους. «Το παρακολουθούμε στενά και, όταν προκύψει ανάγκη, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά πανώλης εδώ και δεκαετίες. Η νόσος είναι σοβαρή, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα διαθέσιμα αντιβιοτικά, ιδιαίτερα όταν η διάγνωση γίνει έγκαιρα. Είναι υποχρεωτικά δηλωτέα και προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis.

Η πνευμονική πανώλη μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων, κυρίως έπειτα από στενή και παρατεταμένη επαφή με συμπτωματικό άτομο. Η μετάδοσή της δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη, σημείωσε ο κ. Χαραλάμπους.

Πηγή: ΚΥΠΕ