Χρύσης Παντελίδης: Εξηγεί τη συμμετοχή στους «συμμάχους του Ισραήλ» - Τι λέει για χρηματοδότηση, δεσμεύσεις και ανταλλάγματα

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι το «Israel Allies Foundation» αποτελεί διεθνή οργανισμό με ομάδες βουλευτών από 68 κοινοβούλια ανά τον κόσμο, ενώ υπάρχουν αντίστοιχες ομάδες σε 25 κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Διεθνές δίκτυο με στόχο τη συνεργασία με το Ισραήλ

Όπως εξήγησε ο κ. Παντελίδης, το «Israel Allies Foundation» είναι μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ διαφόρων χωρών και του Ισραήλ, καθώς και την αμφίδρομη συνεργασία σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ανέφερε ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας και των σχέσεων συμμαχίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, με στόχο την ενίσχυση της σχέσης των δύο χωρών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεργασία με το Ισραήλ έχει ήδη αποφέρει σημαντική βοήθεια στον τομέα του εξοπλισμού άμυνας και ασφάλειας. Όπως είπε, η συνεργασία αυτή έχει ενισχύσει τις δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των σωμάτων ασφαλείας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία στον τομέα της υγείας, τόσο μέσω της νοσηλείας και θεραπείας εκατοντάδων Κυπρίων στο Ισραήλ όλα αυτά τα χρόνια όσο και μέσω ισραηλινών επενδύσεων στην Κύπρο.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο συνεργασίας ξένων γιατρών με το ΓεΣΥ, ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι δεν είναι αρμόδιος να απαντήσει, προσθέτοντας ότι το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί στη βάση της νομοθεσίας και των όσων ισχύουν.

Προώθηση των κυπριακών θέσεων στο εξωτερικό

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ υποστήριξε ότι η συμμετοχή στο δίκτυο δεν αποσκοπεί μόνο στην προώθηση της συνεργασίας με το Ισραήλ, αλλά παρέχει και τη δυνατότητα προώθησης των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο διεθνές σύστημα.

Όπως ανέφερε, η κυπριακή ομάδα έχει ήδη θέσει το ζήτημα των παράνομων επενδύσεων στην κατεχόμενη Κύπρο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι το δίκτυο θα ενισχύσει την επιχειρηματολογία και την προσπάθεια για τερματισμό τέτοιων επενδύσεων.

Πρόσθεσε ότι εκπρόσωποι του οργανισμού έχουν τοποθετηθεί υπέρ της ανάγκης τερματισμού της τουρκικής κατοχής. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι επίσης να αναδειχθούν ο ρόλος της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και το ενεργειακό ζήτημα, καθώς και η ανάγκη επίτευξης λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των συμφωνιών υψηλού επιπέδου.

Ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι βλέπει στο συγκεκριμένο δίκτυο, όπως και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με άλλες χώρες, τη δυνατότητα ενίσχυσης της κυπριακής επιχειρηματολογίας και της επιρροής στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Πρωτοβουλία Παντελίδη και δράσεις της ομάδας

Όπως δήλωσε, η δημιουργία της κυπριακής ομάδας προέκυψε από δική του πρωτοβουλία, έπειτα από συζητήσεις με συναδέλφους που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις. Ανέφερε ότι η γνωριμία με το δίκτυο έγινε μέσω αποστολών στο εξωτερικό.

Για τις δράσεις της ομάδας, εξήγησε ότι προβλέπεται αμφίδρομη επικοινωνία με τις υπόλοιπες ομάδες βουλευτών και το ίδρυμα, ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν τις συμμετέχουσες χώρες και το Ισραήλ, καθώς και εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης θέσεων.

Ο κ. Παντελίδης διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, αλλά ένα πολιτικό πλαίσιο συνεργασίας. Πρόσθεσε ότι η ομάδα συγκροτήθηκε μόλις την προηγούμενη ημέρα και ότι θα ακολουθήσουν διαδικτυακές συναντήσεις για την κατάρτιση συγκεκριμένου πλάνου δράσεων.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση, είπε ότι μέχρι στιγμής τα έξοδα καλύπτονται προσωπικά από τους ίδιους τους βουλευτές. Ανέφερε, επίσης, ότι τα έξοδα για το δείπνο και τους καφέδες της σχετικής εκδήλωσης καλύφθηκαν από τον ίδιο, ενώ σημείωσε ότι, εάν υπάρξουν ταξίδια που θα χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα, θα υπάρχει ενημέρωση.

Απέρριψε, παράλληλα, το ενδεχόμενο ανταλλάγματος για τη συμμετοχή ή τις δράσεις της ομάδας, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει ανταλλαγή σε πολιτικές ή κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Υποστήριξε ακόμη ότι είναι προσβλητικό να υπονοείται πως οποιοσδήποτε βουλευτής θα ενεργούσε διαφορετικά από ό,τι επιβάλλουν τα συμφέροντα της χώρας του και των ψηφοφόρων του.

Αναφορά στη Μέση Ανατολή

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Παντελίδης δήλωσε ότι τα ζητήματα αυτά απασχολούν την Κύπρο, σημειώνοντας ότι είναι γνωστές οι θέσεις και τα ψηφίσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν εδάφη τα οποία κατέχει ο ισραηλινός στρατός, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν είναι δίκαιο να συγκρίνεται το Κυπριακό με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι, σε αντίθεση με την Κύπρο, δεν υπήρχε παλαιστινιακό κράτος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σύνθημα «From the river to the sea», λέγοντας ότι, κατά την άποψή του, σημαίνει πως επιδιώκεται η εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ.

Ακούστε την παρέμβαση του Χρύση Παντελίδη στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 15-10-2026