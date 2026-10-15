Την ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου – Ισραήλ, αλλά και την αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου «Israel Allies Foundation» για την προώθηση των κυπριακών θέσεων σε ζητήματα όπως οι παράνομες επενδύσεις στα κατεχόμενα και ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής, έθεσε ως στόχους της νέας κυπριακής ομάδας βουλευτών ο Χρύσης Παντελίδης, επικεφαλής του παραρτήματος στην Κύπρο.
Χρύσης Παντελίδης: Εξηγεί τη συμμετοχή στους «συμμάχους του Ισραήλ» - Τι λέει για χρηματοδότηση, δεσμεύσεις και ανταλλάγματα
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ αναφέρεται στους στόχους της κοινοβουλευτικής ομάδας Κύπρου στο Israel Allies Foundation, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκεται η ενίσχυση των σχέσεων με το Ισραήλ, αλλά και η αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου για την προώθηση των κυπριακών θέσεων
Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι το «Israel Allies Foundation» αποτελεί διεθνή οργανισμό με ομάδες βουλευτών από 68 κοινοβούλια ανά τον κόσμο, ενώ υπάρχουν αντίστοιχες ομάδες σε 25 κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Διεθνές δίκτυο με στόχο τη συνεργασία με το Ισραήλ
Όπως εξήγησε ο κ. Παντελίδης, το «Israel Allies Foundation» είναι μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ διαφόρων χωρών και του Ισραήλ, καθώς και την αμφίδρομη συνεργασία σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.
Ανέφερε ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας και των σχέσεων συμμαχίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, με στόχο την ενίσχυση της σχέσης των δύο χωρών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεργασία με το Ισραήλ έχει ήδη αποφέρει σημαντική βοήθεια στον τομέα του εξοπλισμού άμυνας και ασφάλειας. Όπως είπε, η συνεργασία αυτή έχει ενισχύσει τις δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των σωμάτων ασφαλείας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία στον τομέα της υγείας, τόσο μέσω της νοσηλείας και θεραπείας εκατοντάδων Κυπρίων στο Ισραήλ όλα αυτά τα χρόνια όσο και μέσω ισραηλινών επενδύσεων στην Κύπρο.
Σε σχέση με το ενδεχόμενο συνεργασίας ξένων γιατρών με το ΓεΣΥ, ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι δεν είναι αρμόδιος να απαντήσει, προσθέτοντας ότι το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί στη βάση της νομοθεσίας και των όσων ισχύουν.
Προώθηση των κυπριακών θέσεων στο εξωτερικό
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ υποστήριξε ότι η συμμετοχή στο δίκτυο δεν αποσκοπεί μόνο στην προώθηση της συνεργασίας με το Ισραήλ, αλλά παρέχει και τη δυνατότητα προώθησης των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο διεθνές σύστημα.
Όπως ανέφερε, η κυπριακή ομάδα έχει ήδη θέσει το ζήτημα των παράνομων επενδύσεων στην κατεχόμενη Κύπρο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι το δίκτυο θα ενισχύσει την επιχειρηματολογία και την προσπάθεια για τερματισμό τέτοιων επενδύσεων.
Πρόσθεσε ότι εκπρόσωποι του οργανισμού έχουν τοποθετηθεί υπέρ της ανάγκης τερματισμού της τουρκικής κατοχής. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι επίσης να αναδειχθούν ο ρόλος της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και το ενεργειακό ζήτημα, καθώς και η ανάγκη επίτευξης λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των συμφωνιών υψηλού επιπέδου.
Ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι βλέπει στο συγκεκριμένο δίκτυο, όπως και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με άλλες χώρες, τη δυνατότητα ενίσχυσης της κυπριακής επιχειρηματολογίας και της επιρροής στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Πρωτοβουλία Παντελίδη και δράσεις της ομάδας
Όπως δήλωσε, η δημιουργία της κυπριακής ομάδας προέκυψε από δική του πρωτοβουλία, έπειτα από συζητήσεις με συναδέλφους που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις. Ανέφερε ότι η γνωριμία με το δίκτυο έγινε μέσω αποστολών στο εξωτερικό.
Για τις δράσεις της ομάδας, εξήγησε ότι προβλέπεται αμφίδρομη επικοινωνία με τις υπόλοιπες ομάδες βουλευτών και το ίδρυμα, ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν τις συμμετέχουσες χώρες και το Ισραήλ, καθώς και εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης θέσεων.
Ο κ. Παντελίδης διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, αλλά ένα πολιτικό πλαίσιο συνεργασίας. Πρόσθεσε ότι η ομάδα συγκροτήθηκε μόλις την προηγούμενη ημέρα και ότι θα ακολουθήσουν διαδικτυακές συναντήσεις για την κατάρτιση συγκεκριμένου πλάνου δράσεων.
Αναφορικά με τη χρηματοδότηση, είπε ότι μέχρι στιγμής τα έξοδα καλύπτονται προσωπικά από τους ίδιους τους βουλευτές. Ανέφερε, επίσης, ότι τα έξοδα για το δείπνο και τους καφέδες της σχετικής εκδήλωσης καλύφθηκαν από τον ίδιο, ενώ σημείωσε ότι, εάν υπάρξουν ταξίδια που θα χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα, θα υπάρχει ενημέρωση.
Απέρριψε, παράλληλα, το ενδεχόμενο ανταλλάγματος για τη συμμετοχή ή τις δράσεις της ομάδας, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει ανταλλαγή σε πολιτικές ή κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Υποστήριξε ακόμη ότι είναι προσβλητικό να υπονοείται πως οποιοσδήποτε βουλευτής θα ενεργούσε διαφορετικά από ό,τι επιβάλλουν τα συμφέροντα της χώρας του και των ψηφοφόρων του.
Αναφορά στη Μέση Ανατολή
Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Παντελίδης δήλωσε ότι τα ζητήματα αυτά απασχολούν την Κύπρο, σημειώνοντας ότι είναι γνωστές οι θέσεις και τα ψηφίσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν εδάφη τα οποία κατέχει ο ισραηλινός στρατός, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν είναι δίκαιο να συγκρίνεται το Κυπριακό με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι, σε αντίθεση με την Κύπρο, δεν υπήρχε παλαιστινιακό κράτος.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σύνθημα «From the river to the sea», λέγοντας ότι, κατά την άποψή του, σημαίνει πως επιδιώκεται η εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ.
Ακούστε την παρέμβαση του Χρύση Παντελίδη στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:
ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 15-10-2026
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.