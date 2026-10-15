Μαυρογιάννης: Δεν θα περιμένουμε το ΑΚΕΛ - Απόφαση για την υποψηφιότητα μέχρι τον Ιανουάριο

Όπως είπε, οι εσωτερικές διαδικασίες του ΑΚΕΛ κινούνται σε ορίζοντα εξαμήνου, με την απόφαση να αναμένεται προς το τέλος Μαρτίου ή τον Απρίλιο, πριν από το Πάσχα. Χαρακτήρισε το χρονοδιάγραμμα αυτό απόλυτα κατανοητό και σεβαστό, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα το αναμένει. «Θα ήταν άκρως επιθυμητό να έρθουν να μας στηρίξουν. Αλλά δεν θα περιμένουμε να αποφασίσει το ΑΚΕΛ για να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις», δήλωσε.

Δυναμική και εκλεξιμότητα

Ως λόγο για την επίσπευση της απόφασης επικαλέστηκε τη δυναμική που, κατά τον ίδιο, έχει δημιουργηθεί γύρω από την υποψηφιότητά του και την οποία δεν θέλει να αφήσει να χαθεί, ούτε να απογοητεύσει όσους τη στηρίζουν. Τον Ιανουάριο, εξήγησε, θα σταθμίσει αν η δυναμική αυτή συνεχίζεται, αν διατηρείται η εικόνα εκλεξιμότητας, αν έχουν εμφανιστεί άλλοι αξιόλογοι υποψήφιοι και ποιο θα είναι το γενικότερο πολιτικό σκηνικό.

Παραδέχθηκε, πάντως, ότι μια ανακοίνωση δεν θα είναι μη αναστρέψιμη. Αν η δυναμική εξασθενήσει, αν οι επιλογές του ΑΚΕΛ είναι διαφορετικές ή αν άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν στηρίξουν, και το καλοκαίρι η υποψηφιότητά του συγκεντρώνει 5%, «δεν είναι το τέλος του κόσμου να φύγουμε», είπε.

Για τις δημοσκοπήσεις ανέφερε ότι δεν έχει άμεση πρόσβαση και ότι γνωρίζει όσα του μεταφέρουν τρίτοι, χωρίς να μπορεί να τα επιβεβαιώσει, πέρα από εκείνες του ΔΗΣΥ που διέρρευσαν τον Αύγουστο και μία ή δύο ακόμη των αρχών Σεπτεμβρίου. Στο ερώτημα αν θα διεξαγάγει δική του μέτρηση, απάντησε ότι δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα.

Οι σχέσεις με την Εζεκία Παπαϊωάννου

Ερωτηθείς για τη δυσαρέσκεια που καταγράφεται σε στελέχη του ΑΚΕΛ, τα οποία βλέπουν ότι επιχειρεί να επιβάλει το δικό του χρονοδιάγραμμα, ο κ. Μαυρογιάννης υποστήριξε ότι η αναμονή, συνοδευόμενη από απαίτηση να αποφασίσει το κόμμα γρηγορότερα, θα λειτουργούσε εκβιαστικά. «Νομίζω θα ήταν μεγαλύτερη η πίεση αν γινόταν αυτό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θέλει να δείξει στο κόμμα απόλυτο σεβασμό, καθώς του συμπεριφέρθηκε άψογα την προηγούμενη φορά.

Αποκάλυψε ότι πριν από τρεις εβδομάδες συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου. «Πήγε εξαιρετικά και απλώς είπαμε ότι θα είμαστε σε συνεννόηση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι ούτε απόρριψη ούτε εναλλακτικός ρόλος τέθηκε στη συζήτηση. Με άλλα κόμματα ή θεσμικά όργανα δεν έχει ακόμη έρθει σε επαφή, ενώ η απόφαση θα ληφθεί μαζί με τους συνεργάτες του το 2023 και μια ευρύτερη ομάδα. Για τον ΔΗΣΥ απέφυγε να σχολιάσει, περιοριζόμενος σε έκκληση για πολιτισμένο διάλογο.

Τα ονόματα στο τραπέζι

Η τοποθέτησή του έρχεται αφότου δημοσιεύματα ήδη καταγράφουν τα σενάρια που εξετάζονται στο ΑΚΕΛ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Χάρης Πολυκάρπου, είχε δηλώσει στον «Π» ότι οι προεδρικές «δεν είναι αγώνας δρόμου», με τον σχεδιασμό να προβλέπει επιλογή υποψηφίου το πρώτο τρίμηνο του 2027 και επικύρωση από έκτακτη παγκύπρια συνδιάσκεψη.

Το όνομα του κ. Μαυρογιάννη θεωρείται δοκιμασμένη επιλογή που περνά από τη βάση, δέχεται όμως κριτική τόσο για την επανάληψη της συνταγής του εξωκομματικού υποψηφίου όσο και για χειρισμούς του στο Κυπριακό γύρω από το 2017. Το Άλμα έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα στηρίξει υποψηφιότητά του. Στις συζητήσεις ακούγονται επίσης τα ονόματα του Χρίστου Στυλιανίδη, του οικονομολόγου Τάσου Γιασεμίδη και του διαπραγματευτή Μενέλαου Μενελάου, ενώ μια σχολή στο κόμμα προκρίνει αμιγώς ακελική κάθοδο.

Ο ΟΗΕ και το Κυπριακό

Ως πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, ο κ. Μαυρογιάννης εκτίμησε ότι κανένας από τους οκτώ υποψηφίους για τη θέση του γενικού γραμματέα δεν θα εκλεγεί, καθώς, όπως είπε, οι ΗΠΑ έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα ασκήσουν βέτο σε όλους. Προειδοποίησε ότι ένας νέος γενικός γραμματέας χωρίς γνώση του Κυπριακού θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακρά περίοδο στασιμότητας. Για τον Τούρκο γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ, Φεριντούν Σινιρλίογλου, του οποίου το όνομα έχει ακουστεί, είπε ότι είναι εξαιρετικά αξιόλογος διπλωμάτης, αλλά «δεν παύει να εκπροσωπεί την Τουρκία».