Μία έκπληξη επιφύλασσαν οι συνάδελφοι του Νίκου Τορναρίτη, καθώς αποτύπωσαν σε βιβλίο τη δράση και την πορεία του την περίοδο 2020 -2026, στην οποία διετέλεσε επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όπως επισημαίνει η Γαβριέλλα Μαραγκού, γραμματέας της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπη, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αποτυπώνεται η έμπρακτη απόδειξη του κ. Τορναρίτη «τι σημαίνει κοινοβουλευτική διπλωματία και πόσο σημαντική είναι για τη μικρή και ταλαιπωρημένη μας πατρίδα», καθώς ανέλαβε με «υψηλό αίσθημα ευθύνης πρωτοβουλίες που ανέδειξαν τα σημαντικά πλεονεκτήματα της Κύπρου, οικοδομώντας γέφυρες επικοινωνίας και σχέσεις φιλίας με ανθρώπους από ολόκληρη την Ευρώπη και από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους». Ο κ. Τορναρίτης συμμετείχε για πρώτη φορά στις εργασίες της ΚΣΣΕ τον Ιανουάριο 2020, μετά την έγκριση των διαπιστευτηρίων των νέων μελών της κυπριακής αντιπροσωπίας, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας. Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Τορναρίτης εντάχθηκε στη Πολιτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Συνέλευσης, όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ομάδας από τον Οκτώβριο 2024 και εντεύθεν. Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Τορναρίτης εντάχθηκε στη Πολιτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Συνέλευσης, όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ομάδας από τον Οκτώβριο 2024 και εντεύθεν.
Βιβλίο για τη δράση του Νίκου Τορναρίτη
Ο κ. Τορναρίτης εκλέγηκε επίσης Αντιπρόεδρος της Συνέλευσης τον Ιούνιο 2025, αναλαμβάνοντας σημαντικά καθήκοντα υπό αυτή του την ιδιότητα.
Συμμετείχε ως Μέλος στις ακόλουθες Επιτροπές της Συνέλευσης:
• Προεδρείο
• Επιτροπή για την Παρακολούθηση των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης
• Μεικτή Επιτροπή (επικεφαλής εθνικών αντιπροσωπιών και εκπροσώπων της Επιτροπής Υπουργών)
• Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας
• Επιτροπή Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων
• Επιτροπή Ισότητας και Κατά των Διακρίσεων
• Επιτροπή Πολιτισμού, Επιστημών και ΜΜΕ
Σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων και των δεσμών με τα μέλη της Ελληνικής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ, όπου υπήρξε συνεχής συνεργασία και αλληλοενημέρωση. Συναφώς στήριξε με πάθος κάθε πρωτοβουλία που σκοπούσε στην ανάδειξη και προβολή θεμάτων που αφορούν τον οικουμενικό ελληνισμό.
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