Ο κ. Τορναρίτης εκλέγηκε επίσης Αντιπρόεδρος της Συνέλευσης τον Ιούνιο 2025, αναλαμβάνοντας σημαντικά καθήκοντα υπό αυτή του την ιδιότητα.

Συμμετείχε ως Μέλος στις ακόλουθες Επιτροπές της Συνέλευσης:

• Προεδρείο

• Επιτροπή για την Παρακολούθηση των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης

• Μεικτή Επιτροπή (επικεφαλής εθνικών αντιπροσωπιών και εκπροσώπων της Επιτροπής Υπουργών)

• Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας

• Επιτροπή Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων

• Επιτροπή Ισότητας και Κατά των Διακρίσεων

• Επιτροπή Πολιτισμού, Επιστημών και ΜΜΕ

Σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων και των δεσμών με τα μέλη της Ελληνικής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ, όπου υπήρξε συνεχής συνεργασία και αλληλοενημέρωση. Συναφώς στήριξε με πάθος κάθε πρωτοβουλία που σκοπούσε στην ανάδειξη και προβολή θεμάτων που αφορούν τον οικουμενικό ελληνισμό.