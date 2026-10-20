Απάντηση Πρέσβη της Παλαιστίνης στον Χρύση Παντελίδη: «Υποπέσατε σε ατόπημα, είναι τόσο απλή και ανούσια για εσάς η κατοχή;»

Σε γραπτή τοποθέτησή του, ο Παλαιστίνιος διπλωμάτης κ. Abdallah Attari εκφράζει τη βαθιά του ενόχληση για τις αναφορές του κ. Παντελίδη, ο οποίος, επιχειρώντας να διαχωρίσει το Κυπριακό από το Παλαιστινιακό, ανέφερε ότι «δεν υπήρξε Παλαιστινιακό Κράτος», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «το Ισραήλ κατέχει κάποια εδάφη».

Απευθυνόμενος προσωπικά στον βουλευτή του ΔΗΚΟ, ο Πρέσβης της Παλαιστίνης χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του ατόπημα, διερωτώμενος: «Τόσο απλό είναι για εσάς; Είναι τόσο απλή και ανούσια για εσάς η κατοχή;»

Όπως σημειώνει, του προκαλεί ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι τέτοιες αναφορές προέρχονται από μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία, όπως υπενθυμίζει, συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν το Κράτος της Παλαιστίνης στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

«Κι αυτή τη στιγμή που σας γράφω, έχω τον τίτλο του Πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης, όπως επίσης αυτόν του Πρύτανη του Διπλωματικού Σώματος στη Δημοκρατία», υπογραμμίζει.

Αναφορές στο ισραηλινό λόμπι και την ευρωπαϊκή πολιτική

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο Παλαιστίνιος Πρέσβης αναφέρεται στις προσπάθειες του ισραηλινού λόμπι να αναπτύξει επαφές με ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και μέλη κοινοβουλίων, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τις εξελίξεις αυτές, ενόσω, όπως υποστηρίζει, συνεχίζεται η γενοκτονία εις βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν θα επέτρεπε στον εαυτό του να σχολιάσει την εξωτερική πολιτική οποιασδήποτε χώρας και ιδιαίτερα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία, όπως τονίζει, σέβεται.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα μπορούσε να αφήσει αναπάντητες τις συγκεκριμένες δηλώσεις του κ. Παντελίδη.

Τι απαντά για το σύνθημα «From the river to the sea»

Ο Πρέσβης της Παλαιστίνης τοποθετείται και για τις αναφορές του βουλευτή του ΔΗΚΟ στο σύνθημα «From the river to the sea», διαχωρίζοντας τη θέση της παλαιστινιακής πλευράς από τη χρήση του συγκεκριμένου συνθήματος σε διαδηλώσεις στο εξωτερικό.

«Εμείς φωνάζουμε “Free Palestine”, εννοώντας τα σύνορα του '67 με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας», αναφέρει.

Όπως υποστηρίζει, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί χρησιμοποιούν το σύνθημα «From the river to the sea» ως αντίδραση στην πολιτική του Ισραήλ, την οποία χαρακτηρίζει κατοχική και επεκτατική.

Η απόφαση του 1947 και η λύση δύο κρατών

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Παλαιστίνιος διπλωμάτης στην ιστορική διάσταση του Παλαιστινιακού, επικαλούμενος την απόφαση 181 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που υιοθετήθηκε το 1947 και προέβλεπε τη διαίρεση της υπό βρετανική εντολή Παλαιστίνης σε δύο κράτη.

Όπως αναφέρει, το Ισραήλ ιδρύθηκε το 1948, ωστόσο το δεύτερο σκέλος του σχεδίου διχοτόμησης, που αφορούσε τη δημιουργία αραβικού κράτους στην Παλαιστίνη, δεν υλοποιήθηκε.

Ο ίδιος αποδίδει τη μη υλοποίηση του παλαιστινιακού κράτους στην επιθετική και επεκτατική πολιτική του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα μέσω των εποικισμών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα παλαιστινιακά εδάφη.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η παλαιστινιακή πλευρά έχει αποδεχθεί τη λύση δύο κρατών, με το Κράτος της Παλαιστίνης να περιορίζεται, όπως σημειώνει, στο 22% της έκτασης της ιστορικής Παλαιστίνης.

Οι εποικισμοί και η Συμφωνία του Όσλο

Στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας του, ο Πρέσβης της Παλαιστίνης αναφέρεται στην αύξηση του αριθμού των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Όσλο, το 1993.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, οι έποικοι ανέρχονταν τότε σε περίπου 120.000, ενώ σήμερα, όπως υποστηρίζει, έχουν φτάσει τις 850.000.

Μάλιστα, επικαλείται και ιστορικές αναφορές για την περίοδο πριν από την ίδρυση του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι η Γκόλντα Μέιρ και άλλοι μετέπειτα Ισραηλινοί ηγέτες είχαν στην κατοχή τους παλαιστινιακά διαβατήρια κατά την περίοδο της Βρετανικής Εντολής.

«Το Διεθνές Δίκαιο αποτελεί μονόδρομο»

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Πρέσβης της Παλαιστίνης επιλέγει να αναδείξει τα κοινά στοιχεία που, κατά την άποψή του, συνδέουν το Κυπριακό με το Παλαιστινιακό, δίνοντας έμφαση στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Υπενθυμίζει στον κ. Παντελίδη την προσήλωση τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Κυπρίων στη διεθνή νομιμότητα, χαρακτηρίζοντάς την μονόδρομο για την επίλυση των εθνικών τους ζητημάτων.

«Προσωπικά, δεν χάνω ευκαιρία να εύχομαι στον κυπριακό λαό αυτό που εύχομαι και στον δικό μου λαό, να λυθούν τα εθνικά μας θέματα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου», καταλήγει.