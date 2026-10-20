Στο μικροσκόπιο του Εφόρου Φορολογίας τα «Πόθεν Έσχες» των νυν και τέως βουλευτών – Η περιουσία που δήλωσαν και τι θα ελεγχθεί

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Βουλής, «όλα τα τέως, νεοεκλεγέντα και επανεκλεγέντα μέλη της Βουλής έχουν υποβάλει τις προβλεπόμενες καταστάσεις προσωπικής και επαγγελματικής περιουσίας τους». Όπως προβλέπει η νομοθεσία, οι δηλώσεις μπορούν να αναρτώνται σταδιακά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Η διαδικασία δημοσιοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη και οι δηλώσεις των βουλευτών αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Βουλής. Με την ολοκλήρωσή της, στις 4 Νοεμβρίου, τη σκυτάλη θα αναλάβει ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, ο οποίος θα ελέγξει την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις. Στόχος του ελέγχου είναι να εντοπίζονται περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού κρατικών και αιρετών αξιωματούχων.

Ο έλεγχος

Στο πλαίσιο του ελέγχου, ο Έφορος Φορολογίας μπορεί να ζητά διευκρινίσεις από το ελεγχόμενο πρόσωπο, να έχει πρόσβαση σε κρατικά αρχεία και υπηρεσίες υπουργείων, γραφείων και τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και να απαιτεί την προσκόμιση κάθε σχετικού δικαιολογητικού ή εγγράφου.

Οφείλει να ολοκληρώνει τον έλεγχο εντός τριών μηνών και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά του στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής για το «Πόθεν Έσχες».

Η έναρξη έρευνας εναντίον αξιωματούχου προϋποθέτει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είτε την υποβολή στην Επιτροπή γραπτής ένορκης καταγγελίας, στην οποία παρατίθενται συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία, είτε τη διαπίστωση, κατά τον έλεγχο των δηλώσεων, ότι έχουν υποβληθεί αναληθή, παραποιημένα ή παραπλανητικά στοιχεία.

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, ο Έφορος Φορολογίας μπορεί να προχωρεί σε άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού ή φορολογικού απορρήτου του ελεγχόμενου προσώπου, ενημερώνοντάς το γραπτώς.

Πόρισμα και διώξεις

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, ο Έφορος Φορολογίας συντάσσει πόρισμα και το υποβάλλει στην Ειδική Επιτροπή για το «Πόθεν Έσχες». Προτού καταρτίσει τη δική της έκθεση, η Επιτροπή παρέχει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο τη δυνατότητα να ακουστεί ή να υποβάλει γραπτώς τις θέσεις του.

Στην έκθεση καταγράφονται τα πραγματικά περιστατικά, τα ευρήματα του πορίσματος του Εφόρου Φορολογίας και οι θέσεις του ελεγχόμενου προσώπου.

Η έκθεση κοινοποιείται ανάλογα με το αξίωμα του προσώπου στο οποίο αφορά:

*Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εάν αφορά υπουργό ή υφυπουργό.

*Στον Πρόεδρο της Βουλής, εάν αφορά βουλευτή ή ευρωβουλευτή. Στην περίπτωση ευρωβουλευτή, κοινοποιείται και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

*Στα μέλη της Σύσκεψης των Αρχηγών ή Εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, εάν αφορά τον Πρόεδρο της Βουλής.

*Στον Πρόεδρο της Βουλής, εάν αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαφοροποίηση στην περιουσιακή κατάσταση χωρίς επαρκείς και τεκμηριωμένες εξηγήσεις, ο ελεγχόμενος αξιωματούχος υπόκειται στις διατάξεις της νομοθεσίας για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα, τα ευρήματα διαβιβάζονται στον Γενικό Εισαγγελέα για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων.

Η νέα νομοθεσία προβλέπει, επίσης, ότι όποιος παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο το έργο της Ειδικής Επιτροπής ή του Εφόρου Φορολογίας διαπράττει αδίκημα. Σε περίπτωση καταδίκης, προβλέπεται χρηματική ποινή έως €5.000 ή φυλάκιση έως ενός έτους ή και οι δύο ποινές.

Πόρισμα για πρώην υπουργό που «ξέχασε» να δηλώσει €2,4 εκατ.

Όπως έγραψε πρόσφατα ο «Π», την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το «Πόθεν Έσχες» απασχολεί περίπτωση πρώην υπουργού της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, ο οποίος παρέλειψε να δηλώσει ακίνητη και κινητή περιουσία συνολικής αξίας €2,4 εκατ.

Για την υπόθεση, ο Έφορος Φορολογίας αναμένεται να υποβάλει στην Ειδική Επιτροπή πόρισμα με τα ευρήματά του. Ακολούθως, η Επιτροπή θα ετοιμάσει τη δική της έκθεση, αφού προηγουμένως δώσει στον πρώην υπουργό την ευκαιρία να εκθέσει τις θέσεις του, και θα αποφασίσει κατά πόσο θα αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο της Βουλής, στην κατηγορία «Βουλευτές», μπορείτε να διαβάσετε τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων των βουλευτών που έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα: https://www.gov.cy/eidiki_koinovouleftiki_epitropi_pothen_esches/ypochrea-prosopa/