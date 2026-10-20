Χριστοδουλίδης για έργα στη Λεμεσό: «Υπάρχουν χρήματα» - Τι ζητά από τους δήμους

Όπως ανέφερε, παρά το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Κύπρος καταγράφει έναν από τους δύο ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό, είπε, ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και τους μισθούς, ενώ δίνει στο κράτος τη δυνατότητα να επενδύει στη στέγαση, την υγεία, την παιδεία και το κράτος πρόνοιας.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε καθοριστική τη συμβολή των Κύπριων επιχειρηματιών και βιομηχάνων, καθώς και του κυπριακού λαού, στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται μέσα σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ερωτηθείς για τη δυσαρέσκεια που εξέφρασαν δήμαρχοι και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού σχετικά με την απουσία ζωτικών έργων για την πόλη από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι υπάρχουν διαθέσιμοι κρατικοί πόροι για αναπτυξιακά έργα στη Λεμεσό και σε ολόκληρη την Κύπρο.

Κάλεσε τους δήμους και τις τοπικές αρχές σε όλη τη χώρα να ωριμάσουν τα έργα, σημειώνοντας ότι η εκτελεστική εξουσία έχει την οικονομική δυνατότητα να τα υλοποιήσει, χάρη στη δημοσιονομική υπευθυνότητα που, όπως είπε, αποδίδει τα αποτελέσματα τα οποία ανέφερε.

Οι σχεδιασμοί περιλαμβάνουν τρία μεγάλα έργα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στη Λεμεσό. Μεταξύ αυτών είναι ο βόρειος παρακαμπτήριος, η έναρξη του οποίου ο Πρόεδρος χαρακτήρισε καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς και η προκήρυξη της δεύτερης φάσης του δρόμου Σαϊτά-Τροόδους.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη ότι το κράτος έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί. Τον Σεπτέμβριο του 2027, είπε, το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για τα έργα της επόμενης προγραμματικής περιόδου, τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και ξεπερνούν τα €3,5 δισεκατομμύρια.

Κάλεσε τους δήμους, τους ΕΟΑ και τις κοινότητες να καταθέσουν ώριμα έργα, ώστε να εγκριθούν και να προχωρήσει η υλοποίησή τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ