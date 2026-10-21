Ενοχλημένη η Αννίτα για την γκάφα με τα πόθεν έσχες: «Είναι απαράδεκτο» - Διέταξε έρευνα

Σε δηλώσεις της μετά από δημοσιογραφική διάσκεψη στον Δημοκρατικό Συναγερμό για την ακρίβεια, η Αννίτα Δημητρίου κλήθηκε να τοποθετηθεί, υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου της Βουλής, για το ζήτημα που προέκυψε με τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες και την ενδεχόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η Πρόεδρος της Βουλής δεν έκρυψε την ενόχλησή της για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι αντί η δημόσια συζήτηση να επικεντρώνεται στο νέο, αυστηροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο, η Βουλή καλείται να διαχειριστεί ένα ζήτημα που δεν θα έπρεπε να είχε προκύψει.

«Είναι απαράδεκτο και έχω ζητήσει από την πρώτη στιγμή να γίνει έρευνα. Αντί να επικεντρωνόμαστε στο νέο, αυστηροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο, σε όλη αυτή τη δουλειά την οποία έκανε η Βουλή των Αντιπροσώπων, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια διαρροή, καταπάτηση προσωπικών δεδομένων ή καταπάτηση του νόμου», σημείωσε η κα. Δημητρίου.

Έρευνα και έκθεση γεγονότων από τη Βουλή

Η Αννίτα Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σημειώνοντας ότι σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί τόσο από την ίδια όσο και από άλλους βουλευτές.

Το ζήτημα επικεντρώνεται στους χειρισμούς λειτουργών της Βουλής, οι οποίοι φέρονται να προχώρησαν στη δημοσιοποίηση των στοιχείων χωρίς προηγουμένως να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι η διαδικασία ήταν σύμφωνη με τις πρόνοιες του νέου νόμου.

Η Πρόεδρος της Βουλής, πάντως, δεν θέλησε να προδικάσει το αποτέλεσμα της διερεύνησης, αναμένοντας την έκθεση γεγονότων για να καθοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες.

«Αντί να επικεντρωνόμαστε στην πρόοδο, ασχολούμαστε με τη διαρροή»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Αννίτα Δημητρίου στην προσπάθεια που καταβλήθηκε για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία των αλλαγών για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

«Είναι μεγάλη, αν θέλετε, καινοτομία και πρόοδος ό,τι καταφέραμε μετά από τόσα χρόνια που είχαμε έναν χώρο της ενέργειας που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούσαμε όλοι, στις απαιτήσεις του σήμερα, με βάση τις ασφαλιστικές δικλίδες που πρέπει να υπάρχουν, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.»

Επανερχόμενη στο ζήτημα της δημοσιοποίησης των στοιχείων, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από την ουσία της νομοθετικής μεταρρύθμισης στο περιστατικό της διαρροής.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε ότι θα ετοιμαστεί η απαιτούμενη έκθεση γεγονότων, εκφράζοντας παράλληλα την προσωπική της λύπη για την εξέλιξη της υπόθεσης.