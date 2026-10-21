Αναρτήθηκαν ξανά τα Πόθεν Έσχες των βουλευτών

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η Βουλή των Αντιπροσώπων ανέφερε ότι όλα τα απερχόμενα, νεοεκλεγέντα και επανεκλεγέντα μέλη της είχαν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις προσωπικής και επαγγελματικής περιουσίας. Οι Υπηρεσίες της Βουλής επρόκειτο να τις αναρτήσουν σταδιακά.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι, εκ παραδρομής, είχαν δημοσιευτεί τμήματα των δηλώσεων τα οποία δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία να δημοσιοποιούνται. Ως εκ τούτου, οι δηλώσεις αφαιρέθηκαν προσωρινά από την ιστοσελίδα.

Το απόγευμα της Τετάρτης αναρτήθηκε η πλειονότητα των δηλώσεων. Έως τις 20:30 είχαν δημοσιευτεί οι δηλώσεις 53 από τους 56 βουλευτές, ενώ εκκρεμούσε η ανάρτηση εκείνων του Μιχάλη Κουνούνη, του Μιχάλη Παρασκευά και του Δημήτρη Σούγλη.

Οι δηλώσεις των αρχηγών κομμάτων

Η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, αναφέρει στη δήλωσή της ότι στις 4 Ιουνίου 2026 κατείχε ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €222.500. Σε αυτή περιλαμβάνονται εξ ημισείας ένα οικιστικό οικόπεδο και ένα οικιστικό χωράφι, τα οποία ήταν δωρεές, καθώς και διώροφη κατοικία 260 τ.μ., που ανεγέρθηκε το 2021.

Η κ. Δημητρίου δήλωσε επίσης ιδιωτικό όχημα αξίας €13.000 και καταθέσεις συνολικού ύψους €133.100 σε επτά λογαριασμούς. Ανέφερε ακόμη τέσσερα δάνεια, συνολικού ύψους €144.050. Η συνολική καθαρή περιουσία της ανέρχεται σε €239.550.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε ότι στις 4 Ιουνίου 2026 είχε ακίνητη περιουσία αξίας €140.035. Αυτή αποτελείται από μερίδιο 1/2 σε οικόπεδο με κατοικία και από ένα ακόμη οικόπεδο, τα οποία, όπως αναφέρει, απέκτησε με δανεισμό, εισφορές των γονέων του και αποταμιεύσεις.

Ο κ. Στεφάνου δήλωσε μετοχές αξίας €450 στη Demetra Holdings, αλλά δεν δήλωσε όχημα. Ανέφερε καταθέσεις συνολικού ύψους €43.977 σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς και τρία δάνεια συνολικού ύψους €15.003. Δήλωσε επίσης δάνειο €24.411 από Ταμείο Προνοίας και δάνειο €28.560 από το ΑΚΕΛ. Η συνολική καθαρή περιουσία του ανέρχεται σε €116.488.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, δήλωσε ότι στις 31 Μαΐου 2026 είχε ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €241.500. Σε αυτή περιλαμβάνονται μερίδιο 1/2 σε κατοικία, την οποία απέκτησε με δανεισμό, και τέσσερα χωράφια που ήταν δωρεές.

Ο κ. Χρίστου δήλωσε όχημα αξίας €2.000, καταθέσεις €5.518,34 και τρία δάνεια συνολικής αξίας €196.673,30. Η συνολική καθαρή περιουσία του ανέρχεται σε €52.345,04.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 είχε ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €958.807. Αυτή αποτελείται από έξι γραφεία και ένα χωράφι που απέκτησε μέσω δωρεάς, καθώς και κατοικία που απέκτησε μέσω ανταλλαγής και αγοράς.

Ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε ακόμη δύο οχήματα συνολικής αξίας €67.000 και καταθέσεις €788 σε τρεις λογαριασμούς. Ανέφερε επίσης τρία δάνεια ύψους €41.471. Η καθαρή περιουσία του ανέρχεται σε €958.124.

Ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, δήλωσε ότι στις 31 Ιουλίου 2026 είχε 22 ακίνητα που κληρονόμησε και για τα οποία δηλώθηκε μηδενική αξία. Σε αυτά περιλαμβάνονται διαμέρισμα και χωράφια στις ελεύθερες περιοχές, καθώς και χωράφια και ισόγειες κατοικίες στα κατεχόμενα.

Δήλωσε επίσης όχημα αξίας €27.000 και καταθέσεις συνολικού ύψους €93.258 σε επτά λογαριασμούς. Ανέφερε ακόμη τρία ασφαλιστήρια συμβόλαια συνολικής αξίας €193.810 και έξι δάνεια συνολικού ύψους €101.285. Η καθαρή περιουσία του ανέρχεται σε €212.783.

Πηγή: ΚΥΠΕ