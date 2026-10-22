Τζον Χριστοδούλου για Προεδρικές: «Το μυαλό μου με τον ΔΗΣΥ, η καρδιά μου με το ΑΚΕΛ» – Αναφέρθηκε στη φιλία του με τον Φειδία

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, αναφέρθηκε στις πολιτικές του αναφορές, στη σχέση του με τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και στην επιθυμία του να συμβάλει στην επίλυση του Κυπριακού.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του με πολιτικά κόμματα, ο κ. Χριστοδούλου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το μυαλό μου είναι με το ΔΗΣΥ, αλλά η καρδιά μου με το ΑΚΕΛ», προσθέτοντας ότι θα υπάρξει χρόνος για να συζητήσει εκτενέστερα τις πολιτικές του θέσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του πολιτικό, επισημαίνοντας πως ούτε μιλά ούτε σκέφτεται όπως ένας πολιτικός. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα θα μπορούσε να του δημιουργήσει προβλήματα και να αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά του.

«Είναι κάτι που πρέπει να το δω», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια δύσκολη προσωπική απόφαση, καθώς σήμερα είναι ικανοποιημένος με τη ζωή που έχει δημιουργήσει.

«Εγώ θέλω μια Κύπρο, είναι το όνειρό μου»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει χάσει πολύτιμο χρόνο και χρειάζεται να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων.

«Εγώ θέλω μια Κύπρο, είναι το όνειρό μου», δήλωσε, τονίζοντας ότι πρέπει να εξευρεθεί λύση που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και το μέλλον της χώρας.

Ερωτηθείς γιατί θεωρεί ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση του Κυπριακού, επικαλέστηκε τα προσωπικά του βιώματα ως πρόσφυγας και τις απώλειες που υπέστη η οικογένειά του.

«Μπορεί γιατί πόνεσα, ήμουν πρόσφυγας», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι γονείς και οι παππούδες του έχασαν τη γη τους και βρέθηκαν αντιμέτωποι με οικονομικές δυσκολίες.

Όπως είπε, εξακολουθεί να πονά για όσα συνέβησαν, εκφράζοντας την άποψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για επιστροφή της Τουρκίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Πρέπει να φέρουμε την Τουρκία πίσω στο τραπέζι για να συζητήσουμε και να λύσουμε επιτέλους το Κυπριακό», σημείωσε.

Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει την εμπειρία του από τον επιχειρηματικό κόσμο και τις διαπραγματεύσεις προς όφελος της χώρας.

Η φιλία με τον Φειδία Παναγιώτου και οι επαφές με κόμματα

Σε ερώτηση για τη σχέση του με τον Φειδία Παναγιώτου, ο Τζον Χριστοδούλου επιβεβαίωσε ότι διατηρούν φιλικές σχέσεις και βρίσκονται σε επικοινωνία.

«Είμαστε φίλοι και συζητούμε», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι συνομιλεί και με πρόσωπα από άλλα πολιτικά κόμματα.

Κατά τον ίδιο, παρά τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, καθώς όλοι επιθυμούν το καλό της Κύπρου.

Υποστήριξε ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις δυσκολεύουν την πρόοδο, τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας και κοινής κατεύθυνσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τόπου.

«Έχουμε το κλειδί, πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα»

Πέρα από το Κυπριακό, ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε σε ζητήματα ασφάλειας, στη στήριξη των νέων και στην ανάγκη ενίσχυσης των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών.

Εξέφρασε την απογοήτευσή του για την κατάσταση στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν αξιοποιεί στον βαθμό που θα μπορούσε τις δυνατότητες που διαθέτει.

Όπως ανέφερε, εγκατέλειψε την Κύπρο σε ηλικία εννέα ετών και στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά σε άλλες χώρες, όπου διαπίστωσε σημαντικές αλλαγές και ανάπτυξη.

Συγκρίνοντας την πορεία άλλων χωρών με την κατάσταση στην Κύπρο, διερωτήθηκε γιατί δεν μπορεί να υπάρξει αντίστοιχη πρόοδος και στο νησί.

«Η Κύπρος έχει μεγάλες ευκαιρίες. Έχουμε το κλειδί. Πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας πάντως, επανέλαβε ότι δεν είναι πολιτικός, ενώ σχολίασε με χιούμορ και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με την ελληνική γλώσσα.

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