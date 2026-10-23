Στο Μαξίμου η Αννίτα Δημητρίου: «Δεν μπορεί η Τουρκία να ζητά ευρωπαϊκά οφέλη χωρίς δεσμεύσεις» - Όσα είπαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας (Great Sea Interconnector - GSI), οι περιφερειακές συνεργασίες, καθώς και ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι Κύπρος και Ελλάδα πρέπει να συνεχίσουν να κινούνται με κοινή στρατηγική απέναντι στις προκλήσεις της περιοχής.

«Ελλάδα και Κύπρος προχωρούμε με κοινό βηματισμό. Γιατί έτσι μπορούμε να υπερασπιστούμε πιο αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα», ανέφερε.

Στο επίκεντρο η Τουρκία και η ευρωπαϊκή της πορεία

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι Λευκωσία και Αθήνα οφείλουν να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία απέναντι στην τουρκική αδιαλλαξία.

Όπως σημείωσε, η Τουρκία δεν μπορεί να αξιώνει αναβάθμιση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή συμμετοχή στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο και να προκαλεί εντάσεις στο Αιγαίο.

«Τα ευρωπαϊκά οφέλη πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστική πρόοδο», τόνισε.