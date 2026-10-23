Με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε σήμερα στην Αθήνα η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, στο πλαίσιο των επαφών της με την ελληνική πολιτική ηγεσία και της ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.
Στο Μαξίμου η Αννίτα Δημητρίου: «Δεν μπορεί η Τουρκία να ζητά ευρωπαϊκά οφέλη χωρίς δεσμεύσεις» - Όσα είπαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συζητήθηκαν το Κυπριακό, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και η ανάγκη κοινής στρατηγικής Ελλάδας και Κύπρου απέναντι στην τουρκική αδιαλλαξία.
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας (Great Sea Interconnector - GSI), οι περιφερειακές συνεργασίες, καθώς και ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.
Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι Κύπρος και Ελλάδα πρέπει να συνεχίσουν να κινούνται με κοινή στρατηγική απέναντι στις προκλήσεις της περιοχής.
«Ελλάδα και Κύπρος προχωρούμε με κοινό βηματισμό. Γιατί έτσι μπορούμε να υπερασπιστούμε πιο αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα», ανέφερε.
Στο επίκεντρο η Τουρκία και η ευρωπαϊκή της πορεία
Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι Λευκωσία και Αθήνα οφείλουν να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία απέναντι στην τουρκική αδιαλλαξία.
Όπως σημείωσε, η Τουρκία δεν μπορεί να αξιώνει αναβάθμιση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή συμμετοχή στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο και να προκαλεί εντάσεις στο Αιγαίο.
«Τα ευρωπαϊκά οφέλη πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστική πρόοδο», τόνισε.
«Στρατηγικής σημασίας το έργο GSI»
Ξεχωριστή θέση στις συνομιλίες κατείχε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας.
Η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε τον GSI έργο στρατηγικής σημασίας τόσο για την Κύπρο όσο και για την Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι θα συμβάλει στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι τουρκικές ενστάσεις και αιτιάσεις που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από κοινή στρατηγική και περιφερειακές συμμαχίες.
Κοινό μέτωπο κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε και το παράνομο, όπως χαρακτηρίζεται από Αθήνα και Λευκωσία, τουρκολιβυκό μνημόνιο.
Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ δήλωσε ότι υπήρξε συμφωνία για εντατικοποίηση των προσπαθειών καταδίκης του σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
«Να αξιοποιήσουμε το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα»
Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε τέλος ότι μέσω κοινής στρατηγικής, αποφασιστικότητας και των τριμερών και πολυμερών συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, Κύπρος και Ελλάδα μπορούν να ενισχύσουν τον γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό τους ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Όπως ανέφερε, η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων όσο και για τη διαμόρφωση ευρύτερων περιφερειακών συμμαχιών.
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