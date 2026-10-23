Η Κύπρος στηρίζει τη Λάνα Νουσεϊμπέ για την ηγεσία του ΟΗΕ – «Ήρθε η ώρα για γυναίκα» λέει ο Κόμπος

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι έχει συνεργαστεί με την κ. Νουσεϊμπέ, την οποία χαρακτήρισε «έμπειρη, αποτελεσματική και καταξιωμένη διπλωμάτη». Όπως σημείωσε, η προσέγγισή της εστιάζει στον διάλογο, τον συμβιβασμό και την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων.

Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι η κ. Νουσεϊμπέ έχει ισχυρό ιστορικό υποστήριξης της πολυμέρειας και των Ηνωμένων Εθνών.

Ανέφερε ακόμη ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν προταθεί κατάλληλοι υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Πρόσθεσε ότι πλέον υπάρχει χρονική πίεση για να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής.

Ευχόμενος στην κ. Νουσεϊμπέ δύναμη και κάθε επιτυχία στην προσπάθειά της, ο κ. Κόμπος εξέφρασε την ελπίδα ότι η υποψηφιότητά της θα ανοίξει νέους δρόμους.

Η Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ (Lana Zaki Nusseibeh) είναι διπλωμάτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με πολυετή παρουσία στα Ηνωμένα Έθνη και σημαντική εμπειρία σε ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, διαμεσολάβησης και πολυμερούς διπλωματίας.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστή ως Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΑΕ στον ΟΗΕ, θέση που ανέλαβε το 2013, ενώ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά τη συμμετοχή της χώρας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας την περίοδο 2022–2023.

Το βιογραφικό της Νουσεϊμπέ

Η Νουσεϊμπέ γεννήθηκε το 1978 και προέρχεται από ιστορική παλαιστινιακή οικογένεια της Ιερουσαλήμ, η οποία συνδέεται επί αιώνες με τη φύλαξη και το άνοιγμα του Ναού της Αναστάσεως.

Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και απέκτησε μεταπτυχιακό στις Ισραηλινές Σπουδές και στις Σπουδές Εβραϊκής Διασποράς από το SOAS του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Η διπλωματική της σταδιοδρομία περιλαμβάνει σημαντικές θέσεις:

* 2009–2013: Ανέλαβε τη δημιουργία και διεύθυνση του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ.

* 2013–2024: Υπηρέτησε ως Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΑΕ στα Ηνωμένα Έθνη, η πρώτη γυναίκα που κατείχε τη θέση.

* 2017: Διετέλεσε πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του UN Women και αντιπρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

* 2022–2023: Εκπροσώπησε τη χώρα της στο Συμβούλιο Ασφαλείας, του οποίου ανέλαβε δύο φορές την εκ περιτροπής προεδρία.

* 2025: Διορίστηκε Υπουργός Επικρατείας των ΗΑΕ.

Ο ρόλος της Νουσεϊμπέ στη Μέση Ανατολή

Η Νουσεϊμπέ συμμετείχε στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην υιοθέτηση του ψηφίσματος 2720 του Συμβουλίου Ασφαλείας, τον Δεκέμβριο του 2023, για τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Μιλά επίσης εβραϊκά και έχει υπερασπιστεί τη συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεων των ΗΑΕ με το Ισραήλ, ενώ έχει ταχθεί υπέρ της ανθρωπιστικής προστασίας των Παλαιστινίων.

Η υποψηφιότητά της, ωστόσο, βρίσκεται αντιμέτωπη με ερωτήματα για τον ρόλο των ΗΑΕ στον πόλεμο του Σουδάν. Η κυβέρνηση των Εμιράτων αρνείται τις κατηγορίες ότι έχει υποστηρίξει στρατιωτικά τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

Η υποψηφιότητά για τον ΟΗΕ

Στις 21 Οκτωβρίου 2026, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπέβαλαν επισήμως την υποψηφιότητά της για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου.

Η ίδια έλαβε άδεια από τα κυβερνητικά της καθήκοντα για να επικεντρωθεί στην υποψηφιότητα. Εάν εκλεγεί, θα γίνει η πρώτη γυναίκα Γενική Γραμματέας στην ιστορία του ΟΗΕ και η δεύτερη προσωπικότητα από τον αραβικό κόσμο που αναλαμβάνει τη θέση, μετά τον Μπούτρος Μπούτρος-Γκάλι.

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ