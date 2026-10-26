Συμφωνία Λευκωσίας - Τελ Αβίβ για περιπολικό ανοικτής θαλάσσης και αναβάθμιση των συστημάτων του σκάφους «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ»

Η συμφωνία υπογράφηκε στην Κύπρο από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, υποστράτηγο ε.α. Amir Baram, και τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Στέλιο Κουντουρή.

Βάσει της συμφωνίας, το Ισραήλ θα προμηθεύσει την Κυπριακή Δημοκρατία με νέο περιπολικό σκάφος, το οποίο θα κατασκευαστεί από την Israel Shipyards και θα εξοπλιστεί με ναυτικά συστήματα της Rafael Advanced Defense Systems.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση των συστημάτων του υφιστάμενου περιπολικού «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ», το οποίο επίσης κατασκευάστηκε από την Israel Shipyards.

Ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα βήμα για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ναυτικής Διοίκησης της Εθνικής Φρουράς και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις θαλάσσιας ασφάλειας.

Το νέο περιπολικό, σε συνδυασμό με το αναβαθμισμένο «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ», αναμένεται να ενισχύσει τις αποστολές:

θαλάσσιας επιτήρησης,

περιπολιών στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,

έρευνας και διάσωσης,

και γενικότερα προστασίας της θαλάσσιας ασφάλειας.

Ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου – Ισραήλ

Κατά την τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας (SIBAT), ταξίαρχος ε.α. Yair Kulas, η πρέσβειρα του Ισραήλ στην Κύπρο Shuli Davidovich, ο διευθύνων σύμβουλος της Israel Shipyards, Eitan Zucker, καθώς και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ναυτικών Συστημάτων της Rafael, Ran Tavor.

Οι δύο πλευρές τονίζουν ότι η συμφωνία επιβεβαιώνει την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου και Ισραήλ, καθώς και τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.