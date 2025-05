Έκλεισε η συμφωνία ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου και Ισραήλ - Προανήγγειλε νέα τριμερή ο Νετανιάχου

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNN.GR η τοποθέτηση του καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια, δεδομένου ότι το Ισραήλ θεωρείται «νησιωτικό έθνος» από ενεργειακής άποψης και δεδομένου ότι ο διάδρομος υποδομών θα αποτελέσει σύνδεσμο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης.

Συζητήθηκε επίσης η συμφωνία για την κατανομή του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη-Γισάι» μεταξύ των δύο χωρών, οι διαπραγματεύσεις για την οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η οποία αναμένεται να υπογραφεί τους επόμενους δύο μήνες.

At the diplomatic meeting held between Prime Minister Netanyahu and @PresidentCYP @Christodulides it was agreed that the electricity cable (IMEC project) linking the 2 countries – and in the future, linking Cyprus with Europe – would be signed this year.https://t.co/welTB3VNUJ pic.twitter.com/QGbGb7DLoF