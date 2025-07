Χριστοδουλίδης: Τι δήλωσε για τη νέα ανακάλυψη φυσικού αερίου στο Οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ

Η νέα ανακάλυψη φυσικού αερίου στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) στο Pegasus-1 στο Οικόπεδο 10 επιβεβαιώνει το ενεργειακό δυναμικό της Κύπρου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης μετά από τηλεδιάσκεψη που είχε το απόγευμα της Δευτέρας με στελέχη της ExxonMobil.

«Θα συνεχίσουμε να προωθούμε τα ενεργειακά μας σχέδια, με συνέπεια και με στόχο την αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων προς όφελος του λαού μας, της περιοχής μας και της ΕΕ», σημειώνει τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

The new discovery of natural gas in the 🇨🇾 EEZ at Pegasus-1 in Block 10 reaffirms the energy potential of Cyprus. We will continue advancing our energy plans, with consistency and with the aim of exploiting our natural resources for the benefit of our people, our region + the 🇪🇺 pic.twitter.com/IpM8TS3X9F